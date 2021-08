Rendsburg

Planmäßige Arbeiten an der Betriebs- und Verkehrstechnik sind der Grund, dass der Kanaltunnel in Rendsburg an diesem Wochenende schon wieder gesperrt werden muss. Und zwar jeweils in den Nächten von Freitag auf Sonnabend und von Sonnabend auf Sonntag in der Zeit von 21 Uhr abends bis 5 Uhr morgens.

Kanaltunnel in Rendsburg: Sperrung vom 13. bis zum 15. August

Nach Angaben der zuständigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) des Bundes können die Arbeiten, die etwa die Signalanlagen betreffen, nur während einer Vollsperrung beider Röhren vorgenommen werden.

Jüngster Grund für eine Vollsperrung war der Umbau der Trafo-Kammern im Tunnel. „Das war notwendig, weil durch die Modernisierung und Erweiterung der Betriebs- und Verkehrstechnik der Energiebedarf gestiegen ist“, erklärt Projektingenieur Stephan Junge. Zur Abfuhr der zusätzlichen Wärme musste nun unter anderem die Entlüftung der Betriebskammern verbessert werden.

Diese Alternativen haben Autofahrer

Die WSV bittet Autofahrer, während der Arbeiten auf die A7 oder die Fährstelle Nobiskrug auszuweichen, wo in den betroffenen Nächten bis 0.45 Uhr eine zweite Fähre im Einsatz sein wird.