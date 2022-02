Rendsburg

Am Kanaltunnel in Rendsburg droht in der kommenden Woche wieder Ungemach für Autofahrende: In der Zeit von Montag, 21. Februar, bis Sonnabend, 26. Februar, wird das Bauwerk gleich mehrfach gesperrt. Allerdings sollen die Behinderungen meist nur kurz andauern, oder es soll nur eine Röhre geschlossen werden.

Grund sind Arbeiten an Korrosionsschutz und Leittechnik. „Wir legen diese Maßnahmen und die damit einhergehende Tunnelschließung bewusst in die verkehrsarme Nachtzeit, um die Einschränkungen möglichst gering zu halten“, sagt Sönke Meesenburg, Leiter des Wasserstraßen-Neubauamtes (WNA) am Nord-Ostsee-Kanal.

Kanaltunnel Rendsburg: Neues Verfahren schützt vor Korrosion

Notwendig wird die Wartung unter anderem am neuen Korrosionsschutzsystem, an dem „Rest- und Optimierungsarbeiten“ anstehen, so die Behörde. Hintergrund ist, dass die Tunnelwände aus Stahlbeton bestehen, der durch Spritzwasser und Tausalz stark beansprucht wird.

Um den Bewehrungsstahl zu schützen, kommt seit der Grundinstandsetzung vor einem Jahr ein sogenanntes elektrochemisches Schutzverfahren zum Einsatz, heißt es vom WNA. Dabei fließe Gleichstrom über die Metallstrukturen, an denen dadurch eine kathodische Polarisation ausgelöst wird, die den Stahl vor Korrosion schützen soll.

Mit Messungen an den Schaltschränken sollen die Techniker herausfinden, an welchen Verteilerdosen noch nachgearbeitet werden muss. Daher entscheide sich erst kurzfristig, wann welche Röhre geschlossen werden muss.

Neben dem Korrosionsschutz steht auch die Leittechnik des Kanaltunnels erneut im Zentrum der Arbeiten, so das WNA. Um neue Software-Komponenten aufspielen zu können, müsse diese einmal herunter- und wieder hochgefahren werden.

Sperrung: Zu diesen Zeiten kommt es zu Behinderungen

Dafür plant das Amt eine Serie von Teil- und Vollsperrungen jeweils in der Zeit von 23 Uhr bis Mitternacht: Am Montag, 21. Februar, ist der Tunnel in dieser Zeit komplett geschlossen, danach kann am Dienstag den ganzen Tag bis 23 Uhr nur eine Röhre befahren werden, gefolgt von einer erneuten Vollsperrung bis 0 Uhr. Im Anschluss ist von Mittwoch um Mitternacht bis Donnerstag um 23 Uhr die andere Röhre zugänglich. Dann erfolgt erneut für eine Stunde eine Vollsperrung. Am Freitag sind beide Röhren tagsüber befahrbar, bis der Tunnel von 21 Uhr bis 5 Uhr am Sonnabendmorgen ein letztes Mal voll gesperrt werden soll.

Für den Zeitraum der Vollsperrung werden die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer gebeten, über die Autobahn 7 oder die Fährstelle Nobiskrug auszuweichen. Dort wird während der Nachtsperrung vom 25. auf 26. Februar bis 0.45 Uhr eine zweite Fähre im Einsatz sein.