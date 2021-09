Kappeln

Am kommenden Wochenende treffen sich zum Ende des Sommers von Freitag, 10. bis Sonntag, 12. September, 33 ausgesuchte Künstler, Kunsthandwerker und Anbieter besonderer und leckerer Angebote, zu einem besonderen Kunstmarkt unter dem Motto „Handgemacht“ am belebten Hafen von Kappeln. Die Marktfläche am Nordhafen mit den dort ab- und anlegenden Ausflugsbooten gilt als eine der schönsten Hafenplätze im Bereich der schleswig-holsteinischen Ostseeküste, freuen sich die Organisatoren.

Die Aussteller sind nach Angaben der Organisatoren zum großen Teil professionell arbeitende Kreative, die ihre Werke in eigenen Werkstätten und eigenen Ateliers fertigen. Zum Angebot gehören Unikatschmuck von Schmuckdesignern aus den verschiedensten Materialien wie Silber, Horn, Mineralien, Keramik, Edelstein, Bernstein, Holzschmuck. Hinzu kommen vielfältiges Textildesign aus Leinen, Wachs, Walk, Strick, Hüte und Mützen, Taschen aus unterschiedlichen Materialien, Felle, Papier- und Buchbindearbeiten, Briefpapiere und Karten, Bilder und Grafiken, Tiffany, Edelstahlobjekte, Schmiede- und Holzarbeiten, Windspiele, Töpferarbeiten viele andere dekorative Sachen.

Aussteller zeigen ihr Können

Verschiedene Aussteller zeigen ihre Fertigkeiten und Arbeitsweisen dem Publikum. So wird der Glaskünstler Günther Kruse vor der offenen Flamme alte Flaschen zu originellen Leuchtobjekten verformen. Ein Gürtelmacher nimmt direkt am Kunden Maß und fertigt robuste, passgenaue Ledergürtel. Den Markt ergänzen Aussteller mit kulinarischen Angeboten von herzhaft bis süß, von Käsespezialitäten über Feinkost bis hin zu Mandelgebäck.

Der Markt ist an allen drei Markttagen von 10 bis 19 Uhr geöffnet. „Wir sind wieder sehr zufrieden mit dieser Mischung von Künstlern und Kunsthandwerkern, die wir hier am Hafen in Kappeln zusammen haben“, sagt Organisatorin Ingrid Berkau. „Unsere kontinuierliche Suche nach guten, ausgefallenen Ausstellern bringt für die Region eben auch eine ansprechende Kulturveranstaltung, wir sehen dieses einfach auch an der großen Nachfrage.“

Der Markt findet unter den Auflagen zur Einschränkung der Corona-Pandemie statt. So werde unter anderem ein Einbahnstraßensystem greifen und die AHA-Regeln sind einzuhalten. Eine Maskenpflicht herrscht nicht, ein Mund-Nase-Schutz wird aber stellenweise im möglichen Gedränge empfohlen.