Erstmalig nach der Corona-Veranstaltungspause treffen sich am kommenden Wochenende von Freitag, 8. Juli, bis Sonntag, 11. Juli, mehr als 30 ausgesuchte Künstler, Kunsthandwerker, Händler und Anbieter aus ganz Norddeutschland im Hafen von Kappeln unter dem Motto „Handgemacht – Markt für Kunsthandwerk und Kurioses“.

Unikate aus vielen Materialien

Die Aussteller sind nach Angaben der Organisatoren zum großen Teil professionell arbeitende Kreative, die ihre Werke in der eigenen Werkstatt beziehungsweise dem eigenen Atelier fertigen. Angeboten werden unter anderem Unikatschmuck von Schmuckdesignern aus den verschiedensten Materialien. An den Ständen gibt es außerdem Textildesign aus Leinen, Wachs, Strick, Hüte und Mützen, Taschen aus den verschiedensten Materialien, Felle, Papier- und Buchbindearbeiten, Briefpapiere und Karten, Bilder und Grafiken. Zudem werden Edelstahlobjekte, Schmiedearbeiten, Holzarbeiten, Windspiele sowie Töpferarbeiten für Haus und Garten verkauft.

Vorführungen vor Publikum

Verschiedene Aussteller zeigen dem Publikum ihre Fertigkeiten und Arbeitsweisen. So wird unter anderem das Glasperlendrehen als Vorführung gezeigt. Den Markt ergänzen die Aussteller mit kulinarischen Angeboten von herzhaft bis süß. „Wir sind sehr zufrieden mit dieser Mischung von Künstlern und Kunsthandwerkern, die am Hafen in Kappeln zusammenkommen“, sagt Veranstalterin Ingrid Berkau. „Unsere kontinuierliche Suche nach guten, ausgefallenen Ausstellern bringt für die Region eben auch eine ansprechende Kulturveranstaltung. Wir sehen dieses einfach auch an der großen Nachfrage.“

Der Markt ist an allen drei Tagen von 10-19 Uhr geöffnet und findet unter den behördlichen Vorgaben zur Einschränkung der Corona-Pandemie statt.