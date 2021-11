Bredenbek/Holstein

Seit der Flutkatastrophe in Ahrweiler wird die Rückkehr der Sirenen als Warnmelder für Gemeinden bundesweit diskutiert. Land und Bund stellen Fördermittel dafür bereit. Bredenbek diskutierte bereits Standorte und eine Sirenenausstattung mit Ansagefunktion.

Schleswig-Holstein hat einen 77-Millionen-Euro-Fördertopf für Katastrophenschutz geschaffen. „Mit vom Bund bereitgestellten Fördermitteln und mit einem landeseigenen Etat werden in zwei Schritten Mittel für eine flächendeckende Warnung der Bevölkerung über Sirenen bereitgestellt“, erläuterte Dirk Hundertmark, Pressesprecher aus dem Innenministerium. „Die etwa 2,9 Millionen Euro Bundesmittel müssen bis Juni 2022 abgerufen werden.“ Danach werden durch den Bund verbliebene Mittel neu verteilt. Ab 2023 folgt das landeseigene Programm in Höhe von 24 Millionen Euro. Die Ausschreibungsmodalitäten für dieses Programm werden noch mit den Kommunen abgestimmt.

Der Zeitpunkt für die Diskussion über die Anschaffung von Sirenen war in Bredenbek gut gewählt: „Die Gemeinden können Mittel aus diesem Programm bereits über die Kreise beantragen,“ berichtete Dirk Hundertmark. Andreas Brück vom Kreis Rendsburg-Eckernförde konkretisiert: Der Kreis sammelt als untere Katastrophenschutzbehörde Förderanträge. „Sirenen mit Sprachausgabe sind über Landesmittel förderfähig, sofern sie ansonsten ebenfalls den technischen Förderbedingungen entsprechen.“

Der Bund ist nicht von der Ansagefunktion der Sirenen überzeugt

Vom Bund gibt es dagegen keine Förderung für Sirenen mit Sprachfunktion, berichtet Dirk Hundertmark. „Die Tragweite der Sprachnachrichten ist deutlich geringer als die von Warntönen.“

Markus Kosbab stellte im Bauausschuss von Bredenbek ein Konzept für drei Sirenen mit Sprachansage vor, die das gesamte Dorf beschallen könnten: „Sie haben laut Datenblatt in 1000 Metern Entfernung eine Lautstärke von 70 Dezibel, die älteren waren nur 500 bis 600 Meter zu hören.“ Das Wasserwerk, im Zentrum an der Eiche und am Hassmoorer Weg eignen sich als Standorte. Dort gibt es Stromkästen. Der favorisierte Sirenentyp läuft über einen Akku auch eine Woche ohne Strom. Kosten pro Sirene: 10 000 bis 12 000 Euro.

Die Aufgabe der Sirenen Die Sirenen sollen bei Ereignissen wie Hochwasser, Sturmfluten, Havarien oder Feuer über das Modulare Warnsystem (MoWaS) ausgelöst werden können. Die kommunalen Leitstellen wurden mit MoWaS ausgestattet. Das Warnsystem erzeugt standardisierte Warnmeldungen, die zeitgleich an mehrere Kanäle ausgegeben werden: Rundfunk, Warn-Apps wie Nina, Katwarn und Biwapp und Sirenen. Bund, Land oder Kommune sollen Warnmeldungen über das System auslösen. Wer den Warnknopf drückt, hängt von der rechtlich eingeordneten Zuständigkeit für das jeweilige Warnszenario ab. „Der Kreis hat die Aufgabe, die technische Umsetzung für die Zugriffsmöglichkeit zu schaffen“, berichtete Matthias Schütte, Kreiswehrführer im Kreis Rendsburg-Eckernförde.

Ein Sirenenmodell mit Sprachansage vor dem Förderantrag im Betrieb testen – das geht aktuell weder im Kreis Rendsburg- Eckernförde noch im Land. „Derzeit ist dem Innenministerium kein Standort bekannt, an dem eine Sirene mit Sprachausgabe eingesetzt wird,“ erklärte Dirk Hundertmark. Auch dem Kreis ist keine Anlage bekannt.

Über mehrere Kanäle die Bevölkerung frühzeitig vor Katastrophen warnen, ist nach der verheerenden Flutkatastrophe an der Ahr bundesweites Thema. Dort funktionierten mobile Netze nicht.

In Groß Vollstedt wird seit Jahrzehnten über drei Wege alarmiert

In Groß Vollstedt wird Mehrfachalarmierung seit Jahrzehnten praktiziert, berichtet Jülf Buschmann, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr. Mitte der 1990er-Jahre gab der Bund rund 4230 Zivilschutzsirenen im Land auf, 2597 wurden von Gemeinden übernommen. Groß Vollstedt zählte dazu.

In der Gemeinde gilt eine Dreiwege-Alarmierung über digitale Melder, eine Meldung über SMS und über zwei Sirenen – eine am Sportplatz, eine an der Dorfstraße. Das Verfahren ist bewährt. Viele Feuerwehrleute sind Landwirte. „Wenn die auf dem Trecker sitzen, hören sie das digitale Signal oder die SMS nicht, die Sirene schon. Bei Gartenarbeit werden selten digitale Endgeräte mitgenommen.“

Der Aufbau eines Sirenennetzwerks ist Ziel der Landes- und Bundesförderung. Holger Bauer vom Landesfeuerwehrverband benennt die nächste Herausforderung danach: „Die Leute kennen die Bedeutung der unterschiedlichen Signale nicht.“ Es werde Aufgabe von Hilfeleistungsorganisationen wie Feuerwehr und Katastrophenschutz sein, die Öffentlichkeit über die Bedeutung der Warntöne zu informieren.