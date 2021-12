Kein Präsenzgottesdienst am Heiligen Abend in Flintbek

Flintbek

Auch der Kirchengemeinderat Flintbek hat seine Entscheidung in Sachen Gottesdienst an Heiligabend gefällt. „Wir haben es uns nicht leicht gemacht. Aber wir werden keinen Gottesdienst in Präsenz am Heiligabend anbieten“, erklärt Pastorin Simone Sommer auf Nachfrage. Aber die Sicherheit der Menschen in der Pandemie sei wichtig, „Da müssen wir Rücksicht nehmen. Wir können doch nicht Familien ausschließen, weil wir die Kirche nicht wie gewohnt öffnen dürfen.“

Denn genau das wäre der Fall, wenn man zum Beispiel nur eine bestimmte Anzahl von Familien auf Anmeldung in die Kirche lassen würde. „Wenn dann aber eine Familie nicht kommt, sollten wir dann mit einer Warteliste arbeiten? Das ist alles nicht wirklich gut organisierbar“, steht für die Pastorin fest.

Aber natürlich werden die Flintbeker und Flintbekerinnen nicht ganz ohne Gottesdienst am Heiligen Abend auskommen müssen. „Wir werden einen Online-Gottesdienst auf die Beine stellen“, verspricht Pastorin Simone Sommer. „Der wird nur kurz zuvor aufgezeichnet und sollte ab 14 Uhr online verfügbar sein“, so ihr Plan.

Weihnachten in Flintbek: Stille Andacht unter 2G-Regel am Heiligabend möglich

Natürlich habe man in der Kirchengemeinde auch über Alternativen nachgedacht. Beispielsweise einen Gottesdienst im Freien. Aber: „Dazu müsste die Fläche aber ausgeleuchtet sein. Das kriegen wir alles ehrenamtlich gar nicht mehr hin“, so Sommer. Auch müsse man das Wetter bedenken. „Es ist kalt, es kann nass werden. Will man dann die Menschen draußen stehen haben?“, fragt Sommer. Susanne Maaß aus dem Kirchenvorstand argumentiert ähnlich. „Wenn dann etwas passiert, jemand fällt und rutscht aus ... Das ist alles sehr schwierig umzusetzen“, weiß die Kirchenmitarbeiterin.

Dennoch wird die Kirche zu Flintbek am Heiligabend geöffnet sein. „In der Zeit zwischen 14 und 18 Uhr kann sie zur stillen Andacht besucht werden“, sagt Sommer. Aber: „Voraussetzung für einen Besuch ist auch in dem Fall die 2G-Regel. Das wird auch von uns kontrolliert“, betont die Pastorin.

Auch in einigen benachbarten Kirchengemeinden sind die Entscheidungen, was den Gottesdienst am Heiligabend angeht, bereits gefallen. Beispielsweise lädt die Christus-Kirche in Kronshagen am Freitag, 24. Dezember, um 14 Uhr zum Gottesdienst mit Krippenspiel und um 23 Uhr zum Christnacht-Gottesdienst. Dabei werden die Besucherzahlen auf jeweils 200 Gäste beschränkt, ein Mund-Nasen-Schutz ist Pflicht und es gilt die 3G-Regel.

Bordesholm plant Kurzgottesdienste auf dem Lindenplatz

Die Christvesper in Ottendorf am Heiligabend ist um 15 Uhr als Open-Air-Gottesdienst geplant, die Klosterkirchengemeinde in Bordesholm organisiert für Heiligabend, 24. Dezember, Kurzgottesdienste auf dem Lindenplatz. In der Kirchengemeinde Schulensee wird am Montagabend, 13. Dezember, festgelegt, wie die Gottesdienste an den Feiertagen in der Thomaskirche ablaufen sollen.

„Wir sind mit der Entscheidung zwar nicht glücklich, schließlich ist Weihnachten ein besonderes Fest für die Kirche. Aber es ist aufgrund der Pandemie wohl die sinnvollste Entscheidung“, so Sommer abschließend.