Kein Zugang zum WC: Wie die Bahn auf Erlebnis eines Altenholzer reagiert

Altenholz

Die Deutsche Bahn bedauert, dass der Altenholzer Kay Macquarrie bei einer Reise in den Herbstferien vier Stunden lang in der Bahn keinen Zugang zur Toilette hatte. Der 46-Jährige sitzt im Rollstuhl. Auf einer Rückreise von Paris nach Kiel lief auf der einzigen barrierefreien Toilette im Zug das Wasser nicht mehr ab. Es war das unangenehmste von mehreren Problemen auf der Rücktour.

Die Deutsche Bahn teilt auf Anfrage mit, dass sie die Erlebnisse des Altenholzers sehr bedaure. Diese würden aktuell ausgewertet. Mehr könne man aktuell daher noch nicht dazu sagen.

Auf der Rücktour von einer Kurzreise mit seinem Sohn nach Paris erlebte der Altenholzer Kay Macquarrie nach seinen Angaben „völliges Chaos“. So war die benötigte Hilfeleistung für den Rollstuhlfahrer nicht ins System eingetragen. Es gab keine Einstiegshilfe im französischen TGV, kein Team, das beim Zugwechsel kam, um ihn einzuladen.

In Mannheim wollte man den Altenholzer nach einem Zugausfall einfach in einen zwei Stunden später fahrenden ICE setzen, obwohl alle anderen Passagiere in einen Zug steigen durften, der zehn Minuten später auf einem andere Gleis fuhr. Der Altenholzer kümmerte sich dann selbst darum, dass er in diesen Zug kam.