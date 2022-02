Nächste Aktion ist am 21. Februar geplant - Keine Menschenkette in Bordesholm an den nächsten beiden Montagen

An den letzten beiden Montagen gab es in Bordesholm eine Menschenkette – ein Bürgerprotest gegen die sogenannten „Corona-Spaziergänge“. 430 und 360 Menschen beteiligten sich. In den nächsten zwei Wochen verzichten die Organisatorinnen auf eine Aktion. Die Gründe erklärte eine der Frauen.