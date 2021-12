Molfsee

Die Entscheidung hat man sich in der Kirchengemeinde Schulensee nicht leicht gemacht. Ursprünglich sollten am Heiligabend Gottesdienste, Christvesper mit Lesung und Krippenspiele in Präsenz stattfinden. Aber die Pandemie macht den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung.

Eine Sondersitzung des Kirchengemeinderates am Mittwochabend hat eine andere Entscheidung gefällt: „Wir müssen zurückrudern und werden keine Präsenzgottesdienste am Heiligabend anbieten“, erklärte Kirchengemeinderats-Vorsitzende Hildegard Hohmann auf Nachfrage.

Entscheidung fiel in digitaler Sondersitzung

Der Anlass, erneut über den Heiligabend und die Veranstaltungen in der Thomaskirche nachzudenken, waren Einwände von Seiten einiger Kirchengemeinderatsmitglieder. „Besonders die schnelle und starke Verbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus hat uns auch Angst gemacht und uns veranlasst, erneut über das Thema zu diskutieren. Daher haben wir am Mittwoch digital getagt“, fasst Hohmann zusammen.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehrheitlich sei dann gegen Präsenzgottesdienste votiert worden. Aber eine kleine Freude wird es dennoch geben: „Drei kurze Andachten finden nun vor der Thomaskirche statt. Um 13.30 Uhr, 15 Uhr und um 16.30 Uhr“, zählt Hohmann auf. Auch diese Andachten, die rund 20 Minuten dauern werden, werden von Pastorin Kerstin Otterstein begleitet.

Lesen Sie auch Nachhaltige Weihnachtsgeschenke: Warum nicht mal ein Gemüsebeet verschenken?

Danach besteht nur noch die digitale Möglichkeit, Krippenspiel und Christvesper zu erleben. „Wir haben sehr mit uns gerungen, auch die Befürworter der Entscheidung bedauern natürlich die Absagen“, betont Hildegard Hohmann in dem Zusammenhang.

Vorerst bis 16. Januar keine Präsenzgottesdienste

Dabei haben sich im Vorwege auch viele Gottesdienstbesucher und -besucherinnen bei den Anmeldungen für die Veranstaltungen etwas zurückhaltend gezeigt. „Alle sind beunruhigt, und alle sind auch sehr vorsichtig“, weiß Hohmann. „Daher ist es sicher die richtige Entscheidung, auch wenn wir es bedauern.“

Die normalen Präsenzgottesdienste werden erst einmal bis zum 16. Januar ausgesetzt. „Danach wird je nach Lage der Pandemie neu entschieden“, so Hohmann abschließend. Über die Seite des Thomasboten (www.thomasbote.de) können das Krippenspiel und die Christvesper gestreamt werden. „Das haben wir online vorbereitet“, sagt Hohmann.