SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert machte im SPD-Landtagswahlkampf für Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller am Sonnabend, 2. April, einen Abstecher nach Eckernförde. Auch der SPD-Bürgermeisterkandidatin für Eckernförde, Iris Ploog, gab er Schützenhilfe. Unsere Zeitung hat ihm beim SPD-Kreisempfang Fragen gestellt, die nicht nur Politik betreffen. Kühnert antwortete schlagfertig

Herr Kühnert, wissen Sie, dass Eckernförde schon Bundeshauptstadt war, nämlich Bundesumwelthauptstadt. Wie umweltfreundlich sind Sie angereist?

Kevin Kühnert: Ehrliche Antwort – wir sind mit dem Auto hergekommen.

Mit dem E-Auto?

Nein. Aber ich habe mir als Generalsekretär der SPD ein E-Auto bestellt. Doch die Lieferfristen sind durch den Halbleitermangel im Moment bei einem Dreivierteljahr. Insofern muss ich noch warten und greife solange auf das zurück, was da ist. Aber wenn es da ist, dann fahre ich komplett E. Keinen Hybrid. Nur E. Und die absolute Mehrheit meiner Reisen bestreite ich weiterhin mit der Bahn.

Kevin Kühnert lebt lieber in Berlin als an der Ostsee

Waren Sie schon mal in Eckernförde?

Privat bin ich schon hier gewesen.

Was gefällt Ihnen besonders?

Natürlich die Lage am Wasser. Für mich als Städter ist es immer schön, wenn man mal den Blick schweifen lässt und wirklich was sieht, wenn der Blick nicht nur an der nächsten Häuserwand hängen bleibt. Wenn man viel Landschaft hat und der Horizont weiter weg ist. Das hat schon eine besondere Lebensqualität.

Hand aufs Herz: Wenn Sie nicht in diesem Job wären, würden Sie dann lieber in der Großstadt oder in einem Ort an der Küste leben?

Ich bin schon gern Großstädter. Aber um mich in meiner Stadt Berlin wohlzufühlen, muss ich immer wieder weg sein zwischendurch. Ich finde, ein Zuhause zu haben, bedingt auch, dass man anderes kennt und neugierig bleibt. Zuhause braucht auch Fernweh.

Wahlprognosen gibt Kevin Kühnert in Eckernförde lieber nicht ab

Bitte geben Sie eine Prognose zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein ab. Wie viel Prozent erhält SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller? Wie viel Daniel Günther von der CDU, wie viel Monika Heinold von den Grünen?

Boah. Das ist schwierig. Die Umfragen im Moment zeigen ja, dass auch die Leute, die hauptberuflich mit Umfragen Geld verdienen, Schwierigkeiten haben, die Stimmung zu erfassen. Wichtig ist mir, dass es genug Prozente werden, damit es für den Regierungswechsel und einen neuen Ministerpräsidenten Thomas Losse-Müller reicht. Deshalb bin ich ja auch hier, um das Vorhaben zu unterstützen. Es darf gern so viel wie möglich sein. Aber mir ist klar, das hängt von vielen Umständen ab und nicht nur von meiner Anwesenheit. Auch im Saarland hätte ich mich nicht vorher getraut zu sagen, es sollen bitte 43,5 Prozent werden. Geworden sind sie es trotzdem.

Sie trauen sich also nicht an eine Prognose.

Trauen würde ich mich schon. Das hätte bestimmt auch Nachrichtenwert. Aber es sind noch fünf Wochen bis zur Wahl, und die Menschen hier im Land werden auch ohne meine Tipps eine weise Entscheidung treffen. Die SPD hat jedenfalls richtig Lust auf Wahlkampf.