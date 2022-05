Kronshagen

Karten für die Konzerte des Kieler Akkordeonorchesters von 1938 in Kronshagen sind immer Bestseller, die Aufführungen Wochen vorher ausverkauft. Damit in diesem Jahr alle Kartenwünsche erfüllt werden können, gibt es erstmals zwei Aufführungen im Bürgerhaus: am Sonnabend und Sonntag, 18. und 19. Juni.

Die unterhaltsamen Programme mit Klassikbearbeitungen, Schlagern, Pop, Musical und Jazz ziehen Zuhörer seit Jahren in die Konzerte unter der Leitung von Karsten Schnack. Beim letzten Konzert vor dem Lockdown im März 2020 richtete das Orchester sogar noch kurzfristig eine Kartentauschbörse ein, damit Rückläufer sofort weiter gegeben werden konnten. Die Tickets für die 420 Plätze waren rasch verkauft.

Ein musikalischer Gast bringt bei jedem Jahreskonzert Abwechslung ins Programm. Davon gibt es dieses Jahr gleich zwei: Isgard Boock, Hornistin des Philharmonischen Orchesters Kiel, begleitet 2022 das Orchester als Solokünstlerin. Zum ersten Mal ist außerdem das neu gegründete Kinder- und Jugendorchester zu hören. Es gibt auf den Doppelkonzerten sein Debüt.

In der Pandemie wurde eine neue Best-of-CD produziert

Die Akkordeonistinnen und Akkordeonisten haben die Pandemiezeit für ein CD-Projekt genutzt. Das Orchester hat eine neue Best-of-CD herausgebracht, die beim Konzert erworben werden kann.

Karten kosten für Erwachsene 12 Euro, für Kinder bis 12 Jahre 6 Euro. Der Vorverkauf läuft über die Buchhandlung Korth, Bürgermeister-Drews-Straße 16, Kronshagen oder über dieWebseite https://kieler-akkordeonorchester.de

Jahreskonzert Kieler Akkordeonorchester: Sonnabend, 18. Juni, 17 Uhr, Sonntag, 19. Juni, 15 Uhr, Bürgerhaus Kronshagen, Kopperpahler Allee 69.