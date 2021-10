Erneut hat der Kreis Rendsburg-Eckernförde die Pläne für den Kiesabbau der Firmengruppe Glindemann in Grevenkrug abgelehnt. Das Familienunternehmen reagiert mit Enttäuschung, will aber weiter an den Plänen festhalten. Geschäftsführer Lars Glindemann wundert sich über den Zeitpunkt der Mitteilung.