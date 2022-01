Rendsburg

Schöne Bescherung Mitte Januar: In den Jobcentern Rendsburg, Hohenwestedt, Eckernförde und Kiel haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 77 Pakete an Kinder von Tafelgästen im Großraum Rendsburg verschenkt. Eigentlich war die Aktion noch vor Weihnachten geplant, die Verteilung hatte aber nicht mehr rechtzeitig geklappt.

Tafel Rendsburg: Kinder werden an Weihnachten extra bedacht

Nun wurde sie Anfang des neuen Jahres nachgeholt, der Freude bei den Kleinen und ihren Eltern tat das keinen Abbruch. „Die Tafelgäste haben sich sehr gefreut und immer wieder betont, wie toll sie es finden, dass die Kinder zusätzlich zu den zahlreichen Extras für die Familien auch noch separat bedacht werden“, sagt Gitta Heinze, ehrenamtliche Koordinatorin der Rendsburger Tafel. „Wir konnten die Geschenke nach Vorsortierung zielgerichtet an das jeweilige Kind ausgeben.“

Damit jedes Geschenk das passende Kind erreicht, vermerkten die Jobcenter-Kräfte Geschlecht, Alter und Inhalt auf den Paketen. Das erleichterte die Ausgabe in den Tafeln. So bekam ein sechsjähriges Mädchen ein Geschenk mit Eisprinzessin Elsa, ein achtjähriger Junge einen Experimentierkasten. Zudem in den Päckchen: Bücher, Spiele, Malutensilien und Playmobil.

Rund 60 Ehrenamtliche versorgen in der Rendsburger Tafel etwa 1000 Menschen

Dass das ehrenamtliche Engagement in der Rendsburger Tafel an den fünf Ausgabestellen dringend benötigt wird, zeigt die Nachfrage: Die Tafel versorgt nach eigener Aussage etwa 1000 Personen. Rund 60 freiwillige Hilfskräfte holen täglich Waren von Märkten der Region ab, sortieren sie, verteilen sie an die Ausgabestellen und geben sie an die Empfänger aus.