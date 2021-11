Altenholz

Er rannte und und wälzte sich am Boden. Er jaulte, hechelte und heulte. Mit traditionellen Lesungen hatte der Auftritt von Rainer Rudloff (51) von rund 50 Viertklässlerinnen und Viertklässlern der Claus-Rixen-Schule in Altenholz im Rahmen der Kinder- und Jugendbuchwochen nicht mehr viel zu tun.

Denn um Kinder zum Lesen zu motivieren, setzte der Schauspieler und Sprachkünstler am Freitag im Gemeindezentrum Altenholz auf Aktionen und Bewegung. Im Lesesessel auf der Bühne nahm Rudloff nur selten Platz.

Rainer Rudloff begann seine Lesung mit Fanfarentönen

„Sich einfach hinzusetzten und vorzulesen, genügt heute nicht mehr, um Kinder anzusprechen“, sagt der ausgebildete Stimmlehrer. Daraus zog er bei seinem Gastspiel in Altenholz die Konsequenzen. Denn schon der Start seiner Lesung war überraschend. Denn sie begann mit Fanfarentönen. Im Mittelalterkostüm betrat Rudloff die Bühne und fragte die Kinder gleich, ob sie das Instrument kennen. Gleich war ein Frage-Antwort-Gespräch im Gange und der direkte Draht zwischen den Lesekünstler auf der Bühne und seinem Publikum auf den Stühlen im Saal geknüpft.

Schauspieler Rainer Rudloff eröffnet seine Lesung in Altenholz mit Fanfarentönen. Quelle: Rainer Krüger

Allerdings hatte das Gespräch über das Mittelalter auch mit einer Lesegeschichte zu tun. Und zwar von einem Schriftsteller, vom dem die Kinder zwar nicht dem Namen, aber ein verfilmtes Buch kannten: J. R. Tolkien, der Autor von „Der Herr der Ringe“. Tolkien hatte auch die märchenhafte Geschichte „Bauer Giles von Ham“ geschrieben. In ihr bekommt es der Titelheld unter anderem mit einem Riesen zu tun. „Der Riese war so groß, dass sein Wanderstab ein Baum war“, so Rudloff, der eigentlich frei erzählte und kaum ins Buch sah. Das änderte sich, wenn er in die Rolle einer der Figuren schlüpfte. Und weil der Riese nicht besonders schlau, aber doch ungeheuerlich war, las der ausgebildete Schauspieler seine Passagen mit langsamer Stimme und grotesk verzerrtem Gesicht. Auch in den Hund des Bauern versetzte sich Rudloff, als dieser sein Herrchen mit einem geheulten „Hilf! Hilf!“ zur Unterstützung gegen den Riesen rief.

Und mit dem Vierbeiner war auch die Überleitung zum zweiten vorgestellten Buch hergestellt. Denn schließlich hatte Rudloff für seine Lesung vor den älteren Grundschulkindern das Thema „Auf den Hund gekommen“ ausgewählt. So handelte auch die zweite Geschichte des Auftritts von einem Hund. In „Herr Bello und das blaue Wunder“ von Paul Maar geht es um den Hund Bello, der sich durch den Kontakt mit einem blauen Wunderelixier in einen Menschen verwandelt. Auch hier hatte Rudloff einer Überraschung parat. Denn nach einer Umziehpause vor der Geschichte spielte er den Hund Bello mit freiem Oberkörper, Leine um den Hals und auf allen Vieren. In dieser Position las er auch über Bello, als der noch ein Hund ist. Allerdings dauerte das nicht lange, denn als sich der Hund im Text in den Menschen – den Herrn Bello – verwandelt, richtete sich Rudloff natürlich auf. Und als Herr Bello mit vielen Schwierigkeiten lernt, wie sich Menschen ein Hemd anziehen, hatte er die Lacher auf seiner Seite.

Im März 2022 liest Rainer Rudloff wieder in Altenholz

Für den Schauspieler war der Auftritt vor den vierten Klassen der zweite Auftritt des Gastspiels. Zuvor hatte er gut 60 Kinder der zweiten und dritten Klassen Bücher mit frechen Figuren vorgestellt. Bei der Viertklässlerin Rahel (10) kam Rudloff gut an. Ihr gefiel das Verstellen der Stimme für jede Figur.

Für Kinder, die nach der Lesung mehr Geschichten über den „Herrn Bello“ lesen wollen, hat Marie-Theres Weber das passende Buch von Paul Maar in der Altenholzer Gemeindebücherei. Quelle: Rainer Krüger

Auch Marie-Theres Weber von der Gemeindebücherei war begeistert. Sie hatte Rudloff bei einem Stimmbildungsseminar getroffen und nach Altenholz geholt. „Es ist das erste Mal, dass wir bei den Kinder- und Jugendbuchwochen mitmachen“, sagte sie. Da Rudloff noch Autogrammkarten mit Lesetipps an seine Zuhörerschaft verteilte, war sie sich, dass bald viele Kinder in die Bücher kommen. Rudloff plant schon seine nächste Visite in Altenholz. „Im März werde ich dann in der Claus-Rixen-Schule lesen“, verriet er.