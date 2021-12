Brügge

Die Gemeinde Brügge hat erwartungsgemäß eine Entscheidung über einen Förderantrag der Kirchengemeinde St. Johannis in Höhe von 300.000 Euro auf das nächste Jahr vertagt. „Da gibt es noch eine Menge Redebedarf“, so Bürgermeister Werner Kärgel (CDU) während der Debatte in dieser Woche in Stoltenbergs Gasthof. Bereits im Finanzausschuss vor zwei Wochen hatte es deutliche Kritik gegeben.

Die St. Johanniskirche betreibt als freier Träger das Montessori-Kinderhaus. In der Einrichtung werden derzeit 20 Kinder in einer Regel-Kindergartengruppe betreut. Im Oktober teilte Pastor Henry Koop mit, dass eine Modernisierung und eine Neugestaltung des Außengeländes geplant sei. Die Kostenprognose des Architekten beläuft sich auf rund 277.000 Euro. Für die Neugestaltung des Außengeländes sind noch mal 22.000 Euro veranschlagt worden.

Bürgermeister Werner Kärgel (CDU, links) will mit der St. Johanniskirche in Brügge über den Zuschussantrag noch mal diskutieren. Pastor Henry Koop betonte, die Kommune soll sich grundsätzlich mal darüber klar werden, ob man das Montessori-Kinderhaus will. Quelle: Frank Scheer (Archiv)

Der Kirchenkreis Neumünster hatte wegen der Bereitstellung von Kita-Plätzen auf die Zuständigkeit der Kommune verwiesen und eine Beteiligung an den Kosten abgelehnt. Dörte Westphal (CDU) hatte bei der Debatte im Finanzausschuss angemerkt, dass die Heimaufsicht des Kreises in Rendsburg allerdings den Ist-Zustand der Kita akzeptiere. Eine lange Warteliste spräche für die Beliebtheit und Attraktivität der Kita in Brügge. Sie fragt, ob die Gemeinde verpflichtet sei, den Ist-Zustand zu verbessern. Bürgermeister Werner Kärgel sieht keine rechtliche Verpflichtung, warnte aber vor einer eventuellen Schließung. Die Ausstattung entspräche nicht in allen Teilen den Anforderungen, insbesondere im Sanitärbereich.

Kirche hat Platzzahl vor Reform von 18 auf 20 erhöht

Alle Finanzausschussmitglieder sehen erheblichen Diskussionsbedarf – eine Finanzierung eines Teils der Kosten könnte man sich aber vorstellen. Die Gemeindevertretung vertagte daher eine Entscheidung über den Zuschuss. Pastor Koop verärgerte die Verzögerung, da demnächst eine Ausschreibung erfolgen sollte, damit die Modernisierung im Sommer 2022 erfolgen kann. „Die kommunale Gemeinde sollte grundsätzlich mal überlegen, ob man uns will oder nicht. Wir als Kirche haben vor der Kita-Reform die Zahl der Plätze bereits von 18 auf 20 erhöht.“

Bei der geplanten Modernisierung geht es laut Henry Koop hauptsächlich um den Sanitärbereich. „Wir haben zwei Toiletten für 20 Kinder und ein Waschbecken – das ist eindeutig zu wenig“, so Koop. Zudem soll die Küche, die die Kita zu 50 bis 60 Prozent täglich nutzt, saniert werden. Das Montessori-Haus sei eine schöne kleine Einheit, die für Vielfalt in der Kindergartenlandschaft sorgt, so der Theologe. Bereits 2016 gab es zwischen Kommune und Kirche einen großen Streit um das Kinderhaus. Damals hatte die Gemeinde den Kindergartenvertrag gekündigt.

Brügge mit Defizit im Verwaltungshaushalt

Die Haushaltslage der Gemeinde sieht 2022 tatsächlich nicht so rosig aus. Der Verwaltungsteil mit einem Volumen von 2,5 Millionen Euro kann nur durch eine Überweisung letztlich aus der Rücklage ausgeglichen werden. Das Defizit beträgt 165.700 Euro, die gesamte Entnahme vom Sparpolster liegt bei 236.300 Euro. Allerdings hat die Gemeinde mit 1,038 Millionen Euro eine gesunde Rücklage. Der Schuldenstand beträgt 1,64 Millionen Euro.