Molfsee

Das Freilichtmuseum lud ein, und die Familien kamen: Der Parkplatz vor dem Museum in Molfsee war am Sonntag voll. Am letzten Ferientag öffneten sich in Molfsee die Tore zum alljährlichen Kindertag auf dem weitläufigen Museumsgelände. 1500 Besucherinnen und Besucher zählten die Veranstalter bereits am frühen Nachmittag. Bis auf kleinere Schauer spielte das Wetter auch mit.

Beim Gang über das Areal fielen einem sofort die zahlreichen Kinder mit Blumenkränzen im Haar auf. An der Flechtstation von Renate Voß war entsprechend viel los. „Wir haben schon sämtliche Wiesen abgegrast. Die Kinder lieben es anscheinend“, erzählt Voß, als sich zur Mittagszeit so langsam das Material erschöpft. „Die Kinder können das mit ihren kleinen Händen gut machen, und auch die Jungs sind mit Leidenschaft dabei“, ergänzt Voß.

Ein kleines Stück weiter tollen Kinder auf Heuballen herum, streicheln Tiere, beobachten begeistert einen Pfau oder begutachten die historischen Häuser. Bei Meike Roos kann der Nachwuchs zunächst Wäsche beschmutzen und anschließend wie in vergangenen Zeiten wieder sauber waschen. Die kleine Elise (4) dreht gerade an der Mangel. Ihre Mutter Charlotte Martus kommt aus Konstanz und ist bei ihrem Bruder in Kiel zu Besuch. „Ich habe nach Angeboten geschaut, und dann zufällig gelesen, dass hier heute Kindertag ist“, sagt Martus. Laut Meike Roos ist seit der Öffnung um 10 Uhr ordentlich was los auf dem Gelände.

Feuerwehr Molfsee lässt die Kinder das Feuerwehrauto inspizieren

Mit dabei ist auch die Feuerwehr Molfsee. Das eigene Sommerfest ließ sich aus organisatorischen Gründen nicht mehr aufrecht erhalten. Nun kooperiert man mit dem Freilichtmuseum, sagt Nils Dethloff, Leiter der Kinderfeuerwehr „Feuerfüchse“. Die hatte sich in Molfsee gegründet, um möglichst früh ein Angebot für den Nachwuchs zu schaffen und sie an die Feuerwehr zu binden. Beim Kindertag können die Kleinen das Feuerwehrauto inspizieren, an einem Gewinnspiel teilnehmen oder mit dem Feuerwehrschlauch Quietscheenten von einem Tisch spülen.

Der wöchentliche Newsletter der Sportredaktion Was ist in dieser Woche bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Erhalten Sie aktuelle Infos jeden Freitag in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Beliebter Anlaufpunkt an diesem Tag ist natürlich auch der Spielplatz mit Schaukel und Karussell. Töpferei und Korbmacherwerkstatt sind ebenfalls für einen Besuch geöffnet. „Wir wollten in diesem Jahr den Fokus mehr auf das Museum selbst legen und den Kindertag etwas weniger kommerziell gestalten“, sagt Ulrike Thienelt, zuständig für Bildung und Vermittlung bei den Landesmuseen in Schleswig-Holstein, zum diesjährigen Konzept. Daher habe man die Angebote entsprechend angepasst. „Einfach Dinge können Freude machen. Und das freut uns dann natürlich auch“, zieht Thienelt am frühen Nachmittag bereits ein positives Fazit.