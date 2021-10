Bordesholm

Die Idee zu einem Beatles-Special kam den Verantwortlichen des Kinovereins Bordesholm vor anderthalb Jahren. Damals war der Kinostart von Peter Jacksons Beatles-Doku „Get Back“ angekündigt worden. Der wurde verschoben und ist letztlich nur als Stream zu sehen gewesen. „Da hatten wir den Großteil unseres Beatles-Programms für das Savoy-Kino schon gebucht“, erklärt Dion Baumgart von der Musiksparte des Kinovereins. „Und, um die Beatles zu feiern, braucht es ja eigentlich auch keinen konkreten Anlass.“

Dion Baumgart, der im Kinoverein in die Fußstapfen seines Vaters und Gründungsmitglieds Lars Baumgart getreten ist, hat den Auftritt von Stefanie Hempel am Donnerstag, 28. Oktober, organisiert. Stefanie Hempel ist nicht nur absolute Beatles-Expertin, sie ist selbst auch glühender Fan. „Und diese Begeisterung ist einfach ansteckend!“, berichtet Dion Baumgart.

Die Musikerin bietet seit vielen Jahren Beatles-Führungen über die Reeperbahn in Hamburg an und ist damit selbst schon eine kleine Kiez-Legende geworden – nicht erst, seit Bob Dylan zu ihren Gästen zählte. Auf der Bühne im Savoy-Kino wird Hempel nicht nur Geschichten aus der Zeit der „Fab Four“ erzählen, sie wird zusammen mit Billy King und Ben Barritt als Akustik-Trio The Silver Spoons auch für den perfekten musikalischen Rahmen mit jeder Menge Beatles-Songs sorgen.

Dion Baumgart (links) vom Kinoverein Bordesholm hat bei der Organisation mitgewirkt, hier zeigt er eine alte Bravo, in der die Titelgeschichte von den Pilzköpfen handelt. Frank Goosen wird sein Buch über die Beatles im Savoy-Kino präsentieren. Quelle: Lars Baumgart/Ira Schwindt

Zum Beatles-Special in Bordesholm gehört natürlich auch eine Filmreihe, die mit Ron Howards Doku „Eight Days a Week – The Touring Years“ am Sonntag und Montag, 17./18. Oktober, startet und mit „Across the Universe“ am Sonntag, 14. November, auch ein Musical präsentiert.

Das Stück stammt zwar nicht von der Band, erzählt aber mit mehr als 30 Songs von Lennon, McCartney und Harrison eine fiktionale Story über die Jugend Ende der 1960er-Jahre. „Zudem werden so die altbekannten Lieder in teils überraschende Zusammenhänge gebracht“, so Baumgart. Mit der Doku „Let It Be“ bringt der Kinoverein Bordesholm zudem eine absolute Rarität auf die Leinwand. Der Film, der die Band bei ihrer „Get Back“-Session zeigt und auch das legendäre Rooftop-Concert, ist seit über 30 Jahren nicht mehr neu veröffentlicht worden, weil er auch Anzeichen von Disharmonien unter den Musikern zeigt, die der Band rückblickend offenbar unangenehm waren.

Stefanie Hempel bei einer ihrer Hamburg-Führungen. Am 28. Oktobter gastiert die Beatles-Expertin in Bordesholm. Quelle: www.hempels-musictour.de/

Highlight der Beatles-Reihe im Savoy ist neben dem Auftritt von Stefanie Hempel auch die Lesung von Bestseller-Autor Frank Goosen am Montag, 22. November. Der Kabarettist und Schriftsteller geht in seinem Buch über die Beatles, das in der Musikbibliothek von Kiepenheuer & Witsch erschienen ist, auf Spurensuche seiner Lieblingsband in seiner eigenen Kindheit und Jugend und bei einem Beatles-Sightseeing mit Frau und Kindern in Liverpool. Eine anrührende, sehr persönliche und vor allem witzige Liebeserklärung an die größte Band aller Zeiten.

Tickets für die Lesung mit Frank Goosen und die Hempels Beatles-Show sind im Büro des Savoy-Kinos buchbar. Das komplette Programm ist demnächst in einem Extra-Programmheft und auf der Homepage des Kinos zu finden. Mehr Informationen gibt es unter www.savoy-bordesholm.de oder telefonisch unter 04322/1011.