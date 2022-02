Rendsburg

Gebete können in Zeiten des Krieges helfen, darin seien sich die evangelischen Gläubigen mit ihren ökumenischen Geschwistern weltweit und insbesondere in der Ukraine und Russland einig, teilt der Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde mit. Viele Gemeinden aus der Region folgen jetzt dem Aufruf von Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt, die darum gebeten hatte, dass alle Dienste und Werke der Nordkirche Gebete für den Frieden in der Ukraine und in ganz Europa organisieren sollten.

„Lassen Sie uns alle unsere Möglichkeiten nutzen, den Menschen im Kriegsgebiet und auf der Flucht zur Seite zu stehen und zu helfen“, hatte die Landesbischöfin appelliert. Bislang sind im Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde folgende Termine und geöffnete Kirchen vorgesehen.

Friedensgebete in der Propstei Eckernförde

Altenholz: 27. Februar, 18 Uhr, P. Breckling-Jensen, P. Große, Dn. Schiffling

Bünsdorf: 27. Februar, 10 Uhr, P. Feldmann

Eckernförde-Borby: Freitag, 18-20 Uhr Kirche geöffnet

Eckernförde-St. Nicolai: 26. Februar, 18 Uhr, Friedensgebet

Osdorf:, 27. Februar, 18 Uhr, P. Heik

Schwansen-Sieseby: 26. Februar, 18.15 Uhr, Pn. Erichsen

Schwansen-Waabs: 27. Februar, 17 Uhr, Friedensgebete

Friedensgebete in der Propstei Rendsburg

Bovenau: „Offene Kirche“ ab sofort von 9 bis 19 Uhr, geeignete Gebets- und Liedtexte werden ausliegen. 27. Februar, 10 Uhr Friedensandacht, Pn. Lauer.

Hohenwestedt: freitags, 18 Uhr

Nortorf: 26. Februar, 18 Uhr, P. Biehl

Osterrönfeld: 27. Februar, 10 Uhr, P. i. R. Halver

Rendsburg-St.-Jürgen-Kirche: Freitag, 18.30 Uhr, Team

Westerrönfeld: digital, P. Zimmermann-Stock