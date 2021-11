Rendsburg

Wie steht es um die Zukunft der Kirchen in der Region? Die Gemeinden im Evangelischen Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde stellen sich dieser Frage und setzen ihren Transformationsprozess fort. Vor dem Hintergrund sinkender Mitgliederzahlen und damit schrumpfender Einnahmen aus der Kirchensteuer hat die Synode des Kirchenkreises am Sonnabend in ihrer virtuellen Tagung mit 62 Synodalen weitere Schritte besprochen.

In einer teils emotional geführten Debatte ging es unter anderem um die Frage, wie die Arbeit vor Ort mit den schrumpfenden Ressourcen gut weitergehen kann und ob der Kirchenkreis künftig stärker in die Arbeit der Gemeinden eingreifen solle.

Ab 2030: nur noch ein Propst im Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde

Zu den Vorschlägen einer eingesetzten Steuerungsgruppe gehört unter anderem, dass neben der Jugendpfarrstelle auch eine der beiden pröpstlichen Stellen ab 2030 nicht wieder besetzt werden soll. Mit Blick auf die Pfarrstellen sieht die Steuerungsgruppe nach Angaben des Kirchenkreises vorerst keinen weiteren Handlungsbedarf in den Gemeinden. Der dort bereites geplante Abbau von Pfarrstellen sei bereits ambitioniert und erfolge über anstehende Ruhestände.

In den beiden Städten Rendsburg und Eckernförde sind zuletzt Fusionsprozesse der dortigen Kirchengemeinden eingeleitet worden. Der Rendsburger Pastor Rainer Karstens nutzte die Gelegenheit und berichtete der Synode von der Situation: „Alle Kirchengemeinden stehen früher oder später vor dem Punkt, dass sie allein nicht weiterkommen. Damit einher geht ein Autonomieverlust. Der Vorschlag der Steuerungsgruppe bietet aber Motivation, künftig gemeinsam über Arbeitsinhalte zu reden.“

Pfarrsprengel wird in Eckernförde gebildet

In Eckernförde hatten die beiden evangelischen Kirchengemeinden St. Nikolai und Borby im Oktober eine geplante Fusion öffentlich gemacht. Jetzt hat die Synode diesen Schritt unterstützt und beschlossen, einen Pfarrsprengel in der Region Eckernförde zu bilden.

Dadurch werde die pastorale Arbeit künftig gemeinsam verantwortet, die beiden halben Pastorenstellen, die im kommenden Jahr durch Ruhestand frei werden, können im künftigen Pfarrsprengel zusammengelegt und nach einer Ausschreibung von einem Pastor beziehungsweise einem Pastor besetzt werden. Für die Gemeindeglieder in Eckernförde werde sich nichts ändern. Die Pastoren bleiben weiterhin für ihre bisherigen Bezirke zuständig.

Altenholz und Schilksee-Strande: Entscheidung vertagt

Im Rahmen der Synode berichtete Propst Sönke Funck zudem über den aktuellen Stand zur Frage, ob die Kirchengemeinden Altenholz und Schilksee-Strande den Kirchenkreis in Richtung Altholstein verlassen können. Ursprünglich sollte die Synode eine Entscheidung treffen, doch offenbar gestalten sich die Gespräche schwierig. Das Ergebnis der bisherigen Beratungen sei noch nicht so tragfähig wie gehofft, sagte Propst Sönke Funck. Geklärt werden müsse unter anderem noch ein finanzieller Ausgleich.

Die weiteren Verhandlungen werden den Angaben zufolge vom Landeskirchenamt und einem externen Moderator begleitet. Im Rahmen der nächsten Synode im März des kommenden Jahres soll das Thema aber wieder aufgenommen werden, um dann zu beraten und zu beschließen.