Fälle sexueller Gewalt oder grenzverletzendes Verhalten geschehen immer wieder. Ob in der Familie, bei der Arbeit oder beim Sport. Auch die Kirche ist davor nicht gefeit. „Doch wir setzen dem etwas entgegen“, sagt Propst Sönke Funck. Der Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde hat erstmals eine Meldestelle für Verdachtsfälle im kirchlichen Umfeld eingerichtet.

Diese Meldestelle ist eine konsequente Fortsetzung der bisherigen Präventionsarbeit. Bereits vor einem Jahr wurde mit Denise Kahnt eine Präventionsbeauftragte eingestellt. Ihre Aufgabe: Kirchengemeinden dabei zu begleiten, ein individuelles Schutzkonzept gegen sexuellen Missbrauch für die jeweiligen Strukturen vor Ort zu erarbeiten. Die Kirchengemeinde Altenholz ist dabei schon sehr weit. Hier sei das einmal modellhaft durchgespielt worden, so Funck.

Prävention bleibt ein Dauerthema

Solche Schutzkonzepte sollen keinen Raum für Missbrauch bieten – sowohl inhaltlich als auch personell und baulich. Die Konzeptarbeit in den Kirchengemeinden ist lange noch nicht abgeschlossen. Aufgrund von Krankheit und Corona-Auflagen hätten sich Verzögerungen ergeben. „Und Prävention bleibt ein Dauerthema“, sagt der Propst. Entsprechend ist die Stelle der Beauftragten unbefristet angelegt.

Zweiter Baustein zur Sensibilisierung von kirchlichen Angestellten, Ehrenamtlern und Betroffenen ist jetzt die Meldestelle. Kerrin Lorenz übernimmt diese Funktion. Die Diplompädagogin, Sexologin und Lebensberaterin ist seit vier Jahren für das Hilfetelefon „sexueller Missbrauch“ bei dem Kieler Verein N.I.N.A tätig. Für den Kirchenkreis arbeitet Lorenz freiberuflich als Meldebeauftragte. Ganz bewusst soll die Stelle unabhängig und damit nicht weisungsgebunden sein.

Mitarbeiter müssen Verdachtsfälle melden

„Das ist für diese Arbeit wichtig“, betont Funck. Er freue sich, mit Lorenz eine erfahrene und qualifizierte Beraterin als Honorarkraft gewonnen zu haben. Ihre Aufgabe wird es sein, achtsam mit eingehenden Informationen umzugehen und die richtigen Wege zu finden. „Dabei geht es zunächst um die Klärung, worum es geht, ob es in den Kirchenkreis gehört oder ob vielleicht eine andere Stelle zuständig ist“, sagt Kerrin Lorenz. Die Hoffnung: Dort, wo es Kommunikationsangebote gibt, trauen sich auch mehr Menschen, sie anzunehmen.

Rufen Betroffene an, ist ihnen die Entscheidung überlassen, ob der Fall offengelegt wird. Kirchliche Mitarbeiter seien dagegen verpflichtet, Verdachtsfälle zu melden, sagt Funck. Solche Meldungen würden weitergegeben und dann ein geordnetes Verfahren durchlaufen. Die evangelische Kirche will nach seinen Worten flächendeckend einen anderen proaktiven Umgang mit dem Thema als „unsere katholischen Brüder“. Leider würden viele Leute hier nicht differenzieren, so der Propst.

Mögliche Taten gar nicht erst zulassen

Laut Lorenz müsse niemand Angst vor einer falschen Beschuldigung haben. Stellt sich nach sorgfältiger Prüfung, auch durch unabhängige Experten, heraus, dass der Verdacht unbegründet ist, wird gegebenenfalls ein Rehabilitationsverfahren eingeleitet. Auch für Betroffene von sexualisierter Gewalt und Grenzüberschreitungen ist die Meldebeauftragte ansprechbar. Sie vermittelt zudem mögliche Hilfs- und Beratungsangebote und hilft bei Fragen weiter.

Der Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde umfasst gut 110 000 Mitglieder und mehr als 1000 haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter. Das Präventionskonzept soll laut Funck dazu beitragen, mehr Transparenz zu schaffen, Strukturen zu verändern und Verantwortlichkeiten zu klären, „um mögliche Taten gar nicht erst zuzulassen“. Dazu gehören auch der Blick auf die Personalführung, Verhaltenskodizes und entsprechende Schulungen. Ein „Bei uns gibt’s sowas doch nicht“ hilft nicht weiter, sagt der Propst.

Die Meldebeauftragte Kerrin Lorenz ist jeden Dienstag von 9 bis 11 Uhr unter Tel. 04331/5903333 erreichbar. Außerhalb der Zeiten läuft ein Anrufbeantworter. E-Mail: kontakt@meldestelle.kkre.de. Eingehende Anrufe auf dem AB und E-Mails werden innerhalb von 48 Stunden bearbeitet.