Kirchenkreiswechsel Altenholz und Schilksee/Strande wird zur Hängepartie

Der Wechsel der Kirchengemeinde Altenholz mit der Gemeinde Schilksee/Strande von Rendsburg-Eckernförde in den Kirchenkreis Altholstein lässt auf sich warten. Dafür gibt es zwei Gründen: Die Synode Rendsburg-Eckernförde, die am Sonnabend, 5. März getagt hat, muss geheim abstimmen. Darüber hinaus gibt es ganz neuen Diskussionsbedarf.

Ein Änderungsantrag aus Eckernförde verlangt, dass auch die beiden kirchlichen Kindergärten in Altenholz und Schilksee/Strande auf den Nachbarkirchenkreis übergehen. Nach den vorherigen Beratungen sollten die Kindertagesstätten aber auch nach einem Wechsel weiter in Trägerschaft des Kirchenkreises Rendsburg-Eckernförde bleiben.

Altenholz und Schilksee/Strande wollen mit Kielern fusionieren

Grund für den angestrebten Kirchenkreiswechsel beider Gemeinden am Stadtrand von Kiel ist die ohnehin schon enge Zusammenarbeit in der Nordkanal-Region mit den Gemeinden Holtenau und Pries-Friedrichsort. Das Kleeblatt eint unter anderem die Auffassung, dass alle vier eher städtisch geprägt seien. Sie setzen sogar auf eine Fusion zum 1. Januar 2024.

Durch den künftigen Wegfall der Pfarrstelle von Dirk Große aus Altenholz – er geht 2023 in den Ruhestand – werde diese Kooperation umso wichtiger, argumentiert die Gemeinde in Altenholz sinngemäß. Hier gibt es bisher zwei Pastoren. Okke Breckling-Jensen ist Inhaber der auch nach 2023 verbleibenden Pfarrstelle.

Synode votiert erst über Kita-Zukunft in Altenholz und Schilksee

Die Synode Rendsburg-Eckernförde tagte digital. In der Videokonferenz war keine geheime Abstimmung möglich. Sie kann nur nachträglich per Brief erfolgen. „Leider können wir dies auf einer digitalen Synode nicht anders organisieren“, erläuterte Präses Maike Tesch den Synodalen. Eine Stellungnahme aus Altenholz zur möglichen Verzögerung des angestrebten Kirchenkreiswechsels war am Sonntag, 6. März, nicht zu bekommen.

Digitale Synode im März 2022 im Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde: eine geheime Abstimmung ist nicht möglich. Die beiden großen Themen müssen deshalb vertagt werden, weil geheime Voten beantragt sind. Altenholz bleibt mit seinem Antrag zum Kirchenkreiswechsel im Ungewissen. (Auf dem Foto: Präses Maike Tesch und Vize Christian Bingel, auf dem Bildschirm der Jugendsynodale Pascal Huber). Quelle: Helge Buttkereit

Den Änderungsantrag zu den Kindergärten stellte der Eckernförder Pastor Dirk Homrighausen (St.-Nicolai-Kirche). Er beantragte auch geheime Abstimmung. Ein Votum zu diesem Anliegen ist laut Kirchenkreis vorrangig. Danach erst könne über den Wechsel weiter beraten werden. Die Abstimmungsunterlagen würden zeitnah verschickt, heißt es. Die Debatte in Rendsburg-Eckernförde werde bei der Synode am 21. Mai fortgesetzt. Auch Altholstein muss über den Wechsel entscheiden. Diese Synode tagt am Mittwoch, 9. März.

Finanzielle Last für Kirchengemeinden Rendsburg-Eckernförde

Bei dem Antrag aus Eckernförde geht es um finanzielle Lasten infolge des Wechsels. Rendsburg-Eckernförde würde erheblich an Kirchensteuern verlieren. Altholstein soll nach den bisherigen Verhandlungen bis 2027 etwa 925 000 Euro Ausgleich zahlen.

„Das ist die Hälfte der errechneten Last, die in unserem Kirchenkreis in diesem Zeitraum entsteht“, stellte Propst Sönke Funck aus Rendsburg-Eckernförde den Synodalen das Ergebnis der jüngsten Beratungen vor. Die Mindereinnahmen würden zu einer zusätzlichen Belastung aller verbleibenden Gemeinden führen, so Funck.

Ersparnis durch Abgabe der Kindergärten nach Altholstein?

Homrighausen begründete seinen Antrag, man müsse dem übergreifenden Wunsch der Synode nach Konsolidierung der Finanzen Taten folgen lassen. Er will offenkundig die Frage geklärt sehen, ob durch eine mögliche Abgabe der Kindergärten nach Altholstein Gelder gespart werden können. Funck verneinte das in der Diskussion.

Auch Karen Jensen, Leiterin des Zentrums für Kirchliche Dienste und des Kita-Werks, widersprach der Vermutung. Die Zahl der Personalstellen für pädagogische Leitung im Kita-Werk sei so gering, dass sie nicht weiter reduziert werden könne, „auch wenn zwei Kitas in den Nachbarkreis wechseln“.

Die digitale Synode muss über einen weiteren grundsätzlichen Tagesordnungspunkt per Brief abstimmen. Es geht um das Gleichgewicht zwischen Selbstbestimmung der Gemeinden und der Steuerung durch den Kirchenkreis bei knapperen finanziellen Ressourcen. Die 70 Synodalen diskutierten kontrovers. Einer beantragte auch hier ein geheimes Votum.