Kosel

Lächelnd nimmt Margarete Salzburg den Wetterhahn in die Hand. Als Mitglied des Koseler Kirchengemeinderats freut sie sich über die Wiederankunft des Vogels. Denn seine Rückkehr ist sichtbares Zeichen für die Fortschritte beim Sanieren der St.-Laurentius-Kirche. Wenn der Hahn wieder die Kirchturmspitze bildet, ist der erste Sanierungsabschnitt beendet: die im Herbst 2020 gestartete Arbeit am 25 Meter hohen Turm.

Mit zum Festakt gehört auch die Montage der Spitze vor der Kirche. Denn sie besteht nicht nur aus dem Hahn. Unter ihm befindet sich eine vergoldete Kugel. „Das ist die Zeitkapsel“, erläutert Architekt Dietrich Fröhler. In dem Rund hinterlassen die Bauherren eine Botschaft für die Nachwelt. „Es kommt eine Liste aller Baubeteiligten hinein“, verrät Fröhler als er das gerollte Papier in die Kupferkartusche schiebt. Auch ein Stick mit seinem Sanierungsgutachten ist dabei. Anschließend übernehmen die Handwerker. Dachdeckermeister Markus Jessen verlötet den Verschluss des von Zimmermannmeister Tom Kleiß gehaltenen Rohrs. Anschließend steckt Jessen den gefüllten Metallstab in die vergoldete Kugel. Als dann Zimmermann Stefan Lausen den Hahn auf die Spitze setzt, ist alles komplett.

Wetterhahn hat sechs Grundierungen unterm Blattgold

„Über das Vergolden des Hahns gab es keine Diskussion“, erzählt der Architekt. Denn als er im Februar abmontiert wurde, sei er sichtlich mitgenommen gewesen. „Bevor er vergoldet wurde, wurden erst sechs Grundierungen aufgebracht“, berichtet er über die Arbeit der Kieler Restauratorin Corinna Krömer.

„Das aufgebrachte Blattgold hat einen Wert von 1200 Euro“, verrät Fröhler. Über die Baukosten kann er für Pastorin Susanna Kschamer Beruhigendes berichten. Denn bislang liege für die drei Sanierungsabschnitte noch alles im veranschlagten Budgetrahmen von 1,253 Millionen Euro. Für die Turmarbeiten und den zweiten Abschnitt – das Sanieren des Äußeren inklusive Neueindeckung des Dachs – sind 920000 Euro vorgesehen. Auch der Hauptteil der wohl Ende des 12. Jahrhunderts erbauten Kirche ist schon eingerüstet. Im dritten Abschnitt soll das Kircheninnere saniert werden. Dafür wird mit 300000 Euro Ausgaben gerechnet.

Finanzieller Kraftakt durch Zuschüsse möglich

„Für die Kirchengemeinde ist es ein finanzieller Kraftakt, der nur durch Fördergeld geleistet werden kann“, betonen Pastorin Susanna Kschamer und Heinz Meggers, Vorsitzender des Bau- und Landausschusses im Kirchengemeinderat. Deshalb wurden so viele Zuschüsse wie möglich beantragt. 30000 Euro gab die Deutsche Stiftung Denkmalsschutz. 25000 Euro steuerte die Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland (Ki-Ba) bei, die St. Laurentius in diesem Zusammenhang im Januar 2020 als ihre Kirche des Monats prämierte. 10000 Euro kamen vom Förderverein der Kirchengemeinde.

Den größten Geldgeber bei der Feier repräsentiert Propst Matthias Krüger. „Der Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde trägt gut 65 Prozent der Kosten für die ersten beiden Sanierungsabschnitte“, klärt Architekt Dietrich Fröhler auf. Zudem gab es für Arbeiten an der Kirche 250000 Euro aus dem Denkmalschutzprogramm des Bundes. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Johann Wadephul hatte sich für die Förderung eingesetzt. Als Dank für ihre Hilfe bekommen Krüger und Wadephul je ein Bild der Kirche geschenkt.

Der zweite Sanierungsabschnitt hat schon in April begonnen. „Im Oktober sind wir hoffentlich fertig“, so Fröhler. Ob die dritte Phase wie geplant 2022 beginnt, ist noch fraglich. „Unter anderem planen wir, die Kanzel und das Taufbecken zu versetzten. Außerdem soll der früher bestehenden Durchgang vom Kirchenschiff in den Turm wieder hergestellt werden“, blickt Kschamer voraus. Für diesen Abschnitt stehen keine Fördermittel des Kirchenkreises zur Verfügung. Möglicherweise kann ein neuer Antrag gestellt werden.

Wettbewerb Kirche des Jahres Im Januar 2020 ist St. Laurentius in Kosel von der Stiftung zur Bewahrung kirchliche Baudenkmäler in Deutschland (Ki-Ba) als Kirche des Monats ausgezeichnet worden. Damit rückte das Gotteshaus deutschlandweit in den Fokus. Denn zunächst wurde es gesondert auf der Homepage der Stiftung vorgestellt. Außerdem kam sie so mit elf anderen Gebäuden in die Wahl zur Kirche des Jahres 2021. Zum Bedauern von Pastorin Susanna Kschamer kam St. Laurentius nicht unter der ersten drei Kirchen. Allerdings ist sie sicher, dass die Kirche durch den Wettbewerb um den mit keinem Geld- oder Sachpreis verbundenen Titel wesentlich bekannter wurde. Denn die Wahl zur Kirche des Jahres erfolgte als Online-Voting bis 15. Mai. Und die über 13000 abstimmenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürften sich beim Sichten der Kandidatenliste alle mit St. Laurentius beschäftigt haben. In diesem Jahr wurde noch kein Gotteshaus in Schleswig-Holstein als Kirche des Monats ausgezeichnet.

Das definitive Ende der Turmsanierung soll in der kommenden Woche erfolgen. „Wir brauchen einen windstillen Tag, um die Spitze aufzusetzen. Wenn der Hahn wieder am Platz ist, werden in der kommenden Woche die Gerüste am Turm abgebaut“, so Fröhler.