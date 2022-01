Gettorf

Noch keine zwei Jahre Pastor in Gettorf und jetzt Vorsitzender des Kirchengemeinderats in der großen St.-Jürgen-Gemeinde Gettorf: Björn Ströh ist neu in das Amt gewählt worden, noch in der laufenden Wahlperiode. Sie endet im November 2022. Dann wird der gesamte Gemeinderat turnusmäßig neu gewählt. „Da ist alles offen“, sagt er. „Und es muss kein Pastor sein, der den Vorsitz übernimmt.“

Der 40-Jährige löst Pastor Dirk Schulz auf diesem Posten ab. Hintergrund des Wechsels zu ungewöhnlicher Zeit, nicht einmal ein Jahr vor Ablauf der Amtszeit des Vorgängers, ist nicht etwa ein Streit oder Ärger über das Amt. Schulz war seit Mai 2019 Vorsitzender des Kirchengemeinderats und hatte die langjährige Pastorin Christa Loose-Stolten abgelöst. Sie ging Anfang 2020 in den Ruhestand.

Neuer Vorsitz wegen Weggang von Pastor Dirk Schulz

Pastor Dirk Schulz und seine Ehefrau Peggy Kersten, die Pastorin in Waabs ist, verlassen Deutschland im zweiten Quartal 2022. Sie treten zwei Stellen in einer Gemeinde der Reformierten Kirche in der Schweiz an, genauer gesagt im Kanton Graubünden. Das Paar erfüllt sich damit einen länger gehegten Wunsch. Schulz wollte den Vorsitz in Gettorf gern vorab abgeben. So kam es zur Neuwahl mittendrin, aber noch vor seinem offiziellen Ausscheiden aus dem Pastorendienst in Gettorf.

Ströh übernimmt das Amt nach eigenen Worten „sehr gern“. „Ich freue mich über das Vertrauen und auf die neue Aufgabe“, sagt er. „Es ist ein Amt im Übergang. Eine wichtige Aufgabe wird es sein, die Wahl des neuen Kirchengemeinderats Ende November vorzubereiten. Es geht jetzt auch darum, Kandidatinnen und Kandidaten für das Gremium zu gewinnen. Wer sich dafür interessiert, darf sich sehr gern bei mir melden.“

Björn Ströh war in der Pastorenausbildung in Gettorf

Ströhs Stellvertreterin oder Stellvertreter wird auf der nächsten Sitzung des Gremiums aus dem Kreis der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder gewählt. Das Kirchenrecht sieht eine Spitze aus Haupt- und Ehrenamt vor. Ist der Vorsitz bei einer Pastorin oder einem Pastor, übernimmt jemand aus dem Ehrenamt die Stellvertretung. Es kann auch umgekehrt sein.

Björn Ströh war bis 2014 Vikar in Gettorf. Vor der Ausbildung hat er Theologie in Kiel studiert. Zwei Semester absolvierte er in Norwegen. In Gettorf gibt es derzeit noch drei Pastorenstellen. Aktuell ist Pastor Frank Boysen am längsten in dieser Gemeinde tätig.

Erst mal keine dritte Pastorenstelle mehr in Gettorf

Schulz’ Stelle wird zunächst nicht wieder besetzt, hatte der Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde mitgeteilt. Das entspricht dem grundsätzlichen Moratorium der Synode. Wie wird eine so große Kirchengemeinde, zu der auch die kleineren Umlandgemeinden gehören, aus Ströhs Sicht ab Mitte 2022 klarkommen, wenn nur noch zwei Pastoren da sind? „Wir halten es für sehr wichtig, dass wir absehbar zumindest wieder eine gewisse Verstärkung bekommen“, betont Ströh. Sein Kollege Boysen hatte sich vor den ersten Gesprächen mit dem Kirchenkreis klar positioniert und unter anderem die Jugend- und Pfadfinderarbeit angeführt, die Gettorf in Teilen für einen weiten Umkreis leiste.

Zum Pastorenjob gehören neben Gottesdiensten, Seelsorge, Bestattungen, Trauungen, Taufen, Jugend-, Konfirmanden- und Seniorenarbeit auch viele Verwaltungsaufgaben, zum Beispiel für die evangelische Kita der Gemeinde.