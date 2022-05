Flintbek

Am 14. Mai 1946 wurde in Flintbek der Reichsbund gegründet. 1990 änderte sich der Name in Sozialverband – und seit 1992 ist Armin Arend Vorsitzender dieses Vereins, der Beratung und Hilfe in allen sozialen Angelegenheiten anbietet. Nach 30 Jahren gibt Arend den Vorsitz nun ab, Kristin Leptien will die Verbandsgeschicke lenken.

Corona hinterließ auch hier Spuren. „Seit März 2020 hatten wir keine Zusammenkünfte mehr“, berichtet Arend. Daher auch keine Wahlen. Ende April aber wurde gewählt, und für den 83-Jährigen stand fest, dass er sein Amt abgeben wird. „Wir hatten Glück, dass sich Kirstin Leptien aus Flintbek zur Verfügung stellt.“ Sein Motor für die jahrzehntelange Arbeit: „Ich habe das immer gern gemacht. Ich bin mit der Einstellung erzogen worden, Menschen zu helfen, daher habe ich mich mit der Aufgabe beim Sozialverband immer identifizieren können.“

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kristin Leptien kommt aus der Ernährungsmedizin – ein Fundament, das sie prägt: „Versorgung ist ein wichtiges Thema, für eine gute Versorgung fehlt es den Betroffenen häufig am Etat.“ Sie wolle auch den Aspekt der Wichtigkeit der Ernährung in den Fokus rücken. Und sie bringt Ideen mit: „Anstelle beitragsfreie Kitas zu fordern, wäre es doch besser, Kindern gesundes Kochen und gute Ernährung nahezubringen.“ Arend pflichtet ihr bei. Es werde „immer viel gefordert“, doch die, die fordern, machten sich „selten Gedanken, wo das Geld herkommen soll“.

Hilfe in alle sozialen Angelegenheiten beim Sozialverband

Neben Leptien ist Karen Johannsen als Stellvertreterin im Sozialverband aktiv, Antje Micheel ist Frauensprecherin, Ursel Voigt engagiert sich als Schriftwartin, Dorit Hardekopf ist für die Kasse zuständig. Vier Beisitzer runden den Vorstand ab.

„Wir bieten Hilfe in allen sozialen Angelegenheiten an. Das bedeutet auch, dass wir beim Ausfüllen von Formularen und bei der Durchsetzung von Anträgen helfen“, berichtet Arend. Dabei kann es sich um Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung oder auch um das Thema Schwerbehinderung handeln. Alles, was in das Sozialrecht gehöre, könne beim Sozialverband besprochen werden. Zum Team gehören Juristen, die die Fachfragen klären.

Arend berichtet: „Im vergangenen Jahr wurden Nachzahlungen in Höhe von rund 1,6 Millionen Euro kreisweit erstritten.“ Der Flintbeker Sozialverband hat 570 Mitglieder. Neben monatlichen Beratungen gibt es für Mitglieder Veranstaltungen. „Kaffeetafeln mit Infobeiträgen, Tagesfahrten, Adventsfeiern – wir bieten vieles.“

Lesen Sie auch 29. Niederdeutsche Theatertage starten am 12. Mai

Arend steht Kirstin Leptien anfangs beratend zur Seite

In seinen Gründungsjahren kümmerte sich der Verband vorwiegend um Kriegsversehrte, Kriegerwitwen und Waisen, die Hilfe und Unterstützung brauchten. Das hat sich längst geändert. „Häufig sind es jüngere Betroffene, die gesundheitliche Probleme haben und über Renten oder Schwerbehindertengrade informiert werden wollen“, so Arend. Bescheide für Rentner, Schwerbehinderte oder Pflegebedürftige seien oft nicht nachvollziehbar, häufig komme es zu falschen Berechnungen. „Da gibt es viel Beratungsbedarf.“

Einmal im Monat, immer am ersten Donnerstag, steht im Rathaus Flintbek Beratung auf dem Plan. „Das wird sich auch unter dem Vorsitz von Kirstin Leptien nicht ändern.“ Arend will seiner Nachfolgerin zur Seite stehen, solange sie Bedarf hat.“ Darüber freut sich die 57-jährige: „Ich bin froh, dass ich auf diesen Erfahrungsschatz zurückgreifen kann.“