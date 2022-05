Blumenthal

In das Summen der Säge mischt sich Kinderlachen: Der Kita-Anbau in Blumenthal liegt in den letzten Zügen, parallel zu den Bauarbeiten werden natürlich auch noch die Kinder im Alt-Bestand betreut. Der 150 Quadratmeter große Anbau, in dem 15 altersgemischte Kinder betreut werden können, ist fast fertig. Bis Sonnabend, 11. Juni, soll alles so weit sein, dass es einen Tag der offenen Tür geben wird.

„Wir sind gut im Zeitplan“, sagt Bürgermeister Johann Brunkhorst und lächelt. Denn: „Wir sind eigentlich auch ganz gut im Kostenrahmen“, fügt er noch hinzu. Das können nicht viele Bauherren in diesen Tagen behaupten. Aber: „Alles in allem ist es ganz gut gelaufen. Natürlich gab es auch Überraschungen und einige Dinge konnten nicht wie geplant geliefert werden. Aber das hielt sich dann doch in Grenzen und wir haben alles im Griff.“

Seit September vergangenen Jahren laufen die Arbeiten an dem Anbau, der rund 150 Quadratmeter Platz bieten soll. Neben einem Gruppen- und Schlafraum sowie einer Garderobe sind Sanitärräume und ein Multifunktionsraum geplant. Eine Besonderheit ist dabei der Multifunktionsraum, der als Matsch- und Naturraum gedacht ist und daher von außen begehbar sein wird.

Ein erstes Zwischenziel wurde erreicht: Vor Weihnachten sollte das Haus „dicht“ sein. Das klappte, Richtfest war Mitte Dezember. Nun steht das nächste Ziel fest: „Bis zum 11. Juni soll der Anbau begehbar sein, bei einem Tag der offenen Tür in der Zeit von 11 bis 15 Uhr dürfen die Bürger und Bürgerinnen den Anbau besichtigen und die Neuerungen im Dorfgemeinschaftshaus ebenfalls unter die Lupe nehmen“, so die Idee.

Der Kita-Anbau ist eine Investition in die Zukunft, das steht für Johann Brunkhorst fest. Dafür wird auch in Sachen Digitalisierung investiert. „Neben den Versorgungsleitungen haben wir auch alles in Sachen Digitalisierung auf den Weg gebracht.“ Auch das Personal soll dann mit Ipads arbeiten können, im Eingangsbereich soll es eine digitale Anzeigetafel für neue Nachrichten geben.

Tag der offenen Tür am 11. Juni mit Kita-Begehung

Wie es denn so ist, wenn man baut – es ergeben sich meistens doch noch zusätzliche Baustellen. „Der große Saal wird ja für Veranstaltungen, aber auch für den Kindergarten genutzt, daher mussten nun aus Brandschutzgründen neue Übergänge und Türen installiert werden“, erklärt Brunkhorst.

Und nicht nur das. „Eigentlich soll das Parkett aufgearbeitet werden, aber leider war es auch nicht mehr zu retten. Die Gemeindevertretung hat entschieden, einen neuen Boden zu verlegen.“ Dabei wird auch wieder ein qualitativ hochwertiges Parkett verlegt werden.

Draußen werkeln Mike Thomzick und Peer Hagge-Ellhöft an der sonnengelben Fassade, die einen schönen Kontrast zum Steingrau der restlichen Fassade bildet. Exakte Schnitte mit der Säge, dann kommt der Akkuschrauber zum Einsatz und die einzelnen Teile werden passgerecht angeschraubt. Der Kita-Anbau ist auch optisch ein Hingucker.

Alle 35 Plätze in Blumenthaler Kita sind belegt

Eine weitere gute Nachricht hat der Bürgermeister ebenfalls. „Es wird rund 250 000 Euro an Fördergeldern geben. Aber wer weiß, wann die genau fließen.“ Für jeden neuen Kitaplatz stehen der Gemeinde 17 000 Euro zu.

Max Münster ist seit November 2021 Kita-Leiter in Blumenthal. „Dieser Anbau ist ein unglaublicher Zugewinn für unsere Kita“, freut sich Münster. Insgesamt sind sechs Erzieherinnen und Erzieher für die 35 Kinder zuständig, „Alle Plätze sind belegt.“