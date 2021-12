Auf der letzten Ratsversammlung in Rendsburg ging es zum Jahresende noch einmal hoch her: Das Rathaus-Bündnis aus CDU, Grünen und FDP wollte prüfen lassen, ob die städtischen Kitas an freie Träger vergeben werden können. Mitarbeitende, Eltern und andere Parteien laufen Sturm dagegen.