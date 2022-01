Schwedeneck

Nanu, wer räumt denn da? Im Schwedenecker Ortsteil Dänisch Nienhof zieht der Kindergarten um: Doch hier räumen nicht Möbelpacker Mobiliar um, sondern Eltern. Denn es handelt sich bei der Einrichtung um eine Elterninitiative – vermutlich die älteste in Schleswig-Holstein: Im September wurde 50-jähriges Bestehen gefeiert. Jetzt kommt gewissermaßen das Geschenk.

Denn am Montag wird die Kita im nagelneuen Gebäude ihren Betrieb aufnehmen. Beim Umzug am Mittwoch packen ausschließlich Eltern an, am Sonnabend geht es für sie weiter. Und zwei Räumtage gab es schon, erklärt Karin Kolf. Die 47-Jährige leitet seit 2020 die Einrichtung. Auch bei der Arbeit herrsche hier „viel guten Laune“.

Viele Elterninitiativen hätten allerdings die 1980/90er-Jahre nicht überlebt, erklärt sie. Denn anders als früher „arbeiten heute oft beide Eltern“. Dadurch wurde es immer schwieriger für Einrichtungen, in denen regelmäßige Mitarbeit zum Programm gehört. Jeder Elternteil bringe dadurch aber eine eigene Note ein: Das schätzt sie.

Die Eltern kennen sich durch regelmäßige Arbeitseinsätze

Auch Mutter Lisa Möller packt am Mittwoch in den neuen Kita-Räumen mit an, hat schon viele Umzugskartons geschleppt. Die 28-Jährige stammt aus Dänisch Nienhof, war hier als Kind selbst in der Sonnengruppe der Elterninitiative. Das alte, zu kleine Gebäude, in dem der Kindergarten der Elterninitiative bisher untergebracht war, hat mittlerweile ein Alter von etwa 200 Jahren.

Neu für die Elterninitiative ist auch dieser Funktionsraum mit Kuschelecke. Quelle: Kerstin von Schmidt-Phiseldeck

„Es ist superschön, weil wir mitgestalten können“, sagt Lisa Möller zu den neuen Räumen, die nun auch ihre Tochter Hanna (4) nutzen wird. Was die Mutter auch gut findet: Durch die regelmäßigen Arbeitseinsätze kennen sich die Eltern hier. Dazu gehöre zum Beispiel mindestens zweimal im Jahr Gartenarbeit. „Mal gucken, was jetzt anliegt“, sagt sie und macht sich wieder auf die Suche nach einer neuen Aufgabe.

Für das Projekt gibt es Fördergeld Beim Bau der Einrichtung in Dänisch Nienhof für 60 Kinder – davon 20 unter drei Jahren – habe die Gemeinde auch auf Nachhaltigkeit geachtet, erklärt Bürgermeister Sönke Paulsen (CDU). So soll das Beheizen des Gebäudes durch eine Luftwärmepunkte für Entlastung bei den Ausgaben sorgen. 746 Quadratmeter Nettofläche hat der Bau. Die Gruppenräume sind jeweils 50 Quadratmeter groß. Das Projekt kostet 2,45 Millionen Euro – etwa 200 000 mehr als zunächst kalkuliert. Die Gemeinde profitiert dabei auch von Fördergeldern für 60 neue Plätze – denn der Altbau galt komplett als abgängig. Tatsächlich steigt die Zahl der Kita-Plätze in Dänisch Nienhof aber um zehn Plätze. Auch vom Klimaschutzfond gab es Geld für den Bau.

Dem fünfjährigen Nick gefällt im neuen Kindergarten die Hochebene in seinem Gruppenraum am besten. Auch an der wird allerdings gerade noch gewerkelt. „Für die Kinder ist es hier schön“, sagt seine Mutter Yvonne Gerhardt. Die freut sich übrigens auch darüber, dass das neue Gebäude mehr Platz bietet, um mal drinnen zu spielen.

Lisa Möller (28) erlebte als Kind die Zeit im alten Gebäude der Elterninitiative. Tochter Hanna (4) gehört zu den ersten Kindern, die den Neubau nutzen werden. Quelle: Kerstin von Schmidt-Phiseldeck

Immer wieder profitiert die Elterninitiative auch vom Fachwissen der Mütter und Väter, erklärt Karin Kolf. So habe eine Architektin die neue Garderobe entwickelt: „Und dabei ist ganz neu, dass jetzt auch die Erzieherinnen Platz haben für ihre Garderobe“, freut sich die Leiterin. Hier arbeiten 13 pädagogische Mitarbeiter – zwei werden noch gesucht. Zudem gibt es drei nichtpädagogische Kräfte.

Schwedeneck überlegt, Mehrzweckhalle öffentlich zu nutzen

Nur die neue Kinderküche, die auch für experimentelle Zwecke genutzt werden soll, wird beim offiziellen Einzug der Kinder am Montag noch nicht fertig sein. Doch die je zwei U3- und Ü3-Räume sehen am Mittwoch schon ganz gemütlich aus.

Hell und luftig wirkt das neue Gebäude der Elterninitiative, in dem es auch viel Holz verbaut wurde. Im Eingangsbereich gibt es eine große Mehrzweckhalle. Die soll, so die Idee der Gemeinde, auch öffentlich nutzbar sein – zum Beispiel für Gemeindeveranstaltungen oder Treffen von Menschen aus Schwedeneck.

Bürgermeister Sönke Paulsen auf dem Außengelände: Dort stehen schon die Spielgeräte vom alten Gelände. Quelle: Kerstin von Schmidt-Phiseldeck

Und auch Karin Kolf freut sich über die neuen Möglichkeiten, die die Halle bietet: „Wir hatten bisher keinen eigenen Bewegungsraum, die Kinder waren viel draußen.“ Die Halle biete zum Beispiel dank ihrer Gestaltung auch die Möglichkeit, therapeutisch mit dem Nachwuchs zu arbeiten.

Vorne im Gebäude auch die Küche. Das regionale Bio-Essen wird von der Naturkostbar in Eckernförde geliefert, erklärt Karin Kolf. Neu für die Kita ist ein sogenannter Funktionsraum mit Kuschelecke – zum Beispiel für jene Kinder, die mal etwas Ruhe brauchen.

Grundsätzlich setzt die Einrichtung auf ein naturpädagogisches Konzept, bei dem die Mädchen und Jungen viel draußen sind, viel selbst entwickeln und entscheiden dürfen. Denkbar wäre bei weiterem Bedarf an Kita-Plätzen auch die Einrichtung einer Außengruppe, erklärt Karin Kolf.