Bordesholm

200 Erlen und 50 Hainbuchen sowie einige Rotbuchen sind im Rahmen des Auftaktes der Pflanzaktion „500+ Bäume“ in Bordesholm im Bereich Am Mühlenteich neu in den Boden gekommen. Die Aktion war schon 2020 geplant gewesen, musste damals aber wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Ab sofort will sich die Gemeinde Bordesholm die Aufforstung auf eigenen Flächen jährlich 5000 Euro kosten lassen.

Bürgermeister Ronald Büssow (SPD), der neben anderen Kommunalpolitikern, Vertretern des Technischen Betriebshofes und einigen freiwilligen Helfern am Wochenende mit zu Spaten und Schaufel griff, schwebt vor, die Aktion ab 2022 zwei Mal im Jahr zu organisieren – einmal im Frühjahr und einmal im Herbst. Der Gemeindechef wünscht sich bei den zukünftigen Aktionen aber eine breitere öffentliche Beteiligung. „Diesmal waren es etwa 30 Helfer“, so Büssow. Er setzt in Zukunft auf mehr persönliche Ansprache, um die Resonanz zu vergrößern. Eine Gruppe von Sportkeglern half bereits jetzt mit.

Knapp 1700 Bäumen stehen in Bordesholm

Die Klimaschutzaktion auf der Ausgleichsfläche Am Mühlenteich soll die Biodiversität in der Gemeinde fördern. Welche neuen Bereiche im kommenden Jahr bepflanzt werden sollen, steht noch nicht fest. Das soll Anfang des Jahres mit dem Amt abgestimmt werden.

Knapp 1700 Bäume gibt es auf öffentlichen Flächen in Bordesholm. Mit dem Programm „500+ Bäume“ soll die Anzahl in den kommenden Jahren deutlich erhöht werden. Die CDU Bordesholm hatte das Programm im September 2019 vorgeschlagen. „Wir müssen den ganzen Klimadebatten mal Taten folgen lassen“, hatte der Ortsvorsitzende Ulrich Schuster damals argumentiert.

Im Ausschuss für Umwelt und Infrastruktur wird es demnächst wieder eine Debatte über eine Baumschutzsatzung geben. Der Antrag von Bündnis/Die Grünen wurde zuletzt zweimal vertagt. Aus Sicht der Grünen ist ein besser Schutz notwendig, weil zuletzt in privaten Gärten zu stark geholzt worden ist. Das Ordnungsamt des Amts Bordesholm teilte diese Meinung nicht.

Zuletzt war 2016 in Bordesholm über eine solche Satzung debattiert worden. Einen Beschluss dafür gab es aber nicht.