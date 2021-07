Bordesholm

Was 2020 bei der Vorstellung des „Personalkonzepts 2030“ im Kirchenkreis Altholstein noch reine Theorie schien, wird in den Gemeinden der Eiderregion nun spürbar. Nach den Pensionierung von Pastorin Anke Wolff-Steger (Schulensee) und Pastor Thomas Engel (Bordesholm) bleiben die Stellen vorerst unbesetzt. Mit Vertretungsregeln werden die Vakanzen überbrückt. „Vertretung ist nicht das beste“, räumte Propst Stefan Block ein. „Aber wir lassen niemand hängen“, führte er aus.

Der Kirchenkreis Altholstein muss und will bis 2030 die Anzahl der Stellen für Pastorinnen und Pastoren um ein Drittel reduzieren. Nachwuchsmangel, aber auch der Zwang zum Sparen sind Auslöser. In der Eiderregion, zu der Flintbek, Schulensee, Kirchbarkau, die Bordesholmer Christus- und Klostergemeinde sowie die St. Johannisgemeinde Brügge zählen, soll bis 2030 die Anzahl der Stellen von 7,5 auf 5,25 reduziert werden.

Eine Strukturkommission der sechs Kirchengemeinden wird ein Konzept erarbeiten, wie die Stellen verteilt werden sollen. „Wir wollten das nicht von oben bestimmen, sondern die Basis selbst entscheiden lassen“, verdeutlichte Propst Stefan Block. Bevor ein Ergebnis vorliege, werde keine Stelle wiederbesetzt. Um das abzufedern, hat der Kirchenkreis einen Pool von sechs Springerkräften geschaffen.

Nur noch 75 Prozent für Klosterkirche

Birte Plate, Vorsitzende des Klosterkirchengemeinderats, arbeitet in der Strukturgruppe der Eiderregion mit. „Im August gehen wir in diese Beratungen“, sagte sie auf Anfrage. Sie hofft, dass ein Konzept bis Ende 2021 auf dem Tisch liegt und die Nachfolge von Pastor Thomas Engel im ersten Quartal 2022 geregelt wird. „Ziel ist, dass das Pastorat in der Wildhofhofstraße zumindest Sitz bleibt und 75 Prozent für die Klosterkirche verbleiben“, so Plate.

Birte Plate ist Vorsitzende des Kirchengemeinderats der Klosterkirche in Bordesholm. Quelle: Frank Scheer

Propst Block machte deutlich, dass Pastoren zukünftig nicht mehr nur „örtliche“, sondern „regionale Zuständigkeiten“ hätten. Wie das in der Eiderregion mit den unterschiedlich großen Kirchengemeinden verteilt werden könnte, ist noch offen.

Während der Personalschlüsseldebatte 2020 war spekuliert worden, dass die großen Eidergemeinden Flintbek (derzeit zwei Stellen) und die Christuskirche Bordesholm (1,5) mittelfristig jeweils eine halbe Stelle verlieren oder Aufgaben dazu bekommen könnten.

„Regionale Sommerkirche“ in den Ferien

Dass man keinen „eigenen Pastor“ mehr habe, sei zu spüren. Immer mehr Bereiche auch in der Klosterkirchengemeinde liefen nach Corona-Zwangspausen an. „Aber Anlass zum Klagen haben wir momentan noch nicht“, so Birte Plate weiter. Mit der Aktion „regionale Sommerkirche“ überbrückt man in den Sommerferien in den drei Kirchen in Bordesholm/Brügge die Ferienzeit. Abwechselnd wird nur in einer Kirche sonntags ein Gottesdienst angeboten.

Urlaubszeit, aber auch krankheitsbedingte Ausfälle können überall zu Engpässen führen, räumte auch Propst Block ein. In der Region ist das momentan der Fall. „Die Seelsorge ist aber geregelt. Die Theologin Ulrike Witte ist dafür zuständig. Der Kontakt kann über jedes Kirchenbüro hergestellt werden“, so Block.