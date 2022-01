Königshügel: Feuer in leer stehendem Bauernhof

Königshügel

In Königshügel bei Rendsburg ist am Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Ein leer stehender Bauernhof geriet nach Angaben der Polizei in Flammen. Auch die Flughafenfeuerwehr Hohn war im Einsatz.

60 Feuerwehrleute im Einsatz, um Feuer in Königshügel zu löschen

Gegen 9:17 Uhr wurden die Feuerwehren Hohn, Christiansholm und Bargstall zu dem Feuer auf dem leer stehenden Bauernhof in Königshügel gerufen. Gemeldet wurde ein Dachstuhlbrand.

Bei Ankunft der Feuerwehren bestätigte sich die Alarmmeldung. „Durch einen massiven Löschangriff konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden“, sagte ein Polizeisprecher. Unterstützt wurden die Wehren durch die Flughafenfeuerwehr Hohn. Rund 60 Feuerwehrleute sind im Einsatz, um das Feuer in Königshügel zu löschen.

Ob Menschen verletzt wurden, teilte die Polizei nicht mit. Wie hoch der Schaden ist, ist unklar, ebenso die Brandursache.