Der Bahnhof in Rendsburg ist in einem desolaten Zustand. Das mag Durchreisenden von den Gleisen aus nicht gleich ins Auge fallen, spätestens wer die Treppen zu einem anderen Bahnsteig hinab steigt, bekommt ein Bild, das einer Visitenkarte der Stadt nicht würdig ist.

Bahnhof in Rendsburg: Große Lösung gefragt

Ein Datum für die Reparatur der Rostschäden an der Brücke am Bahnhof kann die Deutsche Bahn auch mehr als einen Monat nach Bekanntwerden der Schäden nicht nennen. An mehreren Stellen am Gebäude werden Feuchtigkeitsschäden deutlich, die mindestens über Monate nicht angegangen wurden. Leerstand wird augenscheinlich hingenommen, anstatt ihn aktiv zu bekämpfen. Selbst schnell zu erneuernde Hinweisschilder sind veraltet. Bürgermeisterin Janet Sönnichsen ärgert sich zu Recht, dass die Bahn nicht mehr tut. Doch im Bahnhof ist sie nicht zuständig.

Es drängt sich der Verdacht auf, dass sich der Staatskonzern aus Berlin in den vergangenen Jahren auch am Rendsburger Bahnhof gesund für die Börse sparen wollte. So lange, dass es für kosmetische Reparaturen jetzt zu spät ist. Unternehmen und Stadt sollten sich baldmöglichst zusammen setzen und erörtern, wie eine grundlegende Sanierung des Bahnhofs im laufenden Betrieb gestemmt werden kann. Für den Rendsburger Bahnhof ist es höchste Eisenbahn.