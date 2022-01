In Bordesholm gibt es seit wenigen Tagen wieder einen Präventionsrat. Bis 2005 kümmerte sich im Ort der „Rat für Kriminalitätsverhütung“ darum. Ins Leben gerufen hatte das Gremium der in Bordesholm lebende Prof. Heribert Ostendorf, der bis 1997 Generalstaatsanwalt in Schleswig-Holstein war.