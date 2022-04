Flintbek

Dass ein Gong nur einen einzigen Ton hervorbringt, das würde Peter Heeren wohl nicht gelten lassen. Die glänzenden Instrumente, die zu den ältesten und mächtigsten auf diesem Planeten gehören, haben einen ausgeprägten Reichtum an Obertönen, einen äußerst langen Nachhall – und sie verfügen über das gesamte Frequenzspektrum. Damit sind Gongklänge einzigartig.

Wie sich das anhört, lässt sich am Sonnabend, 9. April, um 17 Uhr in der Kirche zu Flintbek erkunden. Dort will der Gongspieler Peter Heeren mit seinem Konzert die Hörerinnen und Hörer auf eine individuelle Klangreise entführen.

Der Musiker, der rund 30 Gongs unterschiedlichster Größe besitzt, ist Kantor der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Marne und lebt in Itzehoe. Im Konzert bietet er eine Gestaltanalogie zwischen seinen in Reihe gehängten Gongs und den gereihten Planeten unserer Sonne.

Heeren hat Kirchenmusik und Komposition in Lübeck und Hamburg studiert, Konzertreife erlangt und wurde für sein Orgelspiel und seine Kompositionen mehrfach ausgezeichnet. Zudem haben seine Werke auch zahlreiche Aufführungen durch renommierte Musiker im In- und Ausland erfahren.

Maskenpflicht in der Kirche beim Konzert

Dazu gehören unter anderem das Ballett „Der Kredit“ (Uraufführung mit Improvisationen von Giora Feidman), „Brief an Schönberg“ (Uraufführung durch Mitglieder des Bayerischen Sinfonieorchesters) oder die „Abschiedssinfonie für Violine und Orchester“.

Seit 2000 beschäftigt sich der Musiker mit Gongs und ihren Klangwirkungen. Kürzlich wurde in Wuppertal seine kosmische Sinfonie für 10 Gongs im Rahmen des Beuys-Performancefestivals „Ich trete aus der Kunst aus“ uraufgeführt.

Die Kirchengemeinde bittet um eine Spende, es gilt die Maskenpflicht. Weitere Informationen gibt es unter www.peterheeren.de.