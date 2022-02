Der französische Organist Laurent Jochum kommt nach Rendsburg und spielt am 4. Februar in der Christkirche Werke von Bach und Mendelssohn Bartholdy. Sonst ist der Tasten-Virtuose in den Kathedralen von Paris zu Hause. Freitag haben Orgelliebhaber die Chance, ihm in der Kreisstadt zu lauschen.