Konzertkirche Gettorf: Alte Instrumente und ein neues Musical

Gettorf

Ganz besondere Konzertveranstaltungen bietet die Konzertkirche St. Jürgen in Gettorf am Wochenende, 7. und 8. Mai. Am Sonnabend beginnt um 19 Uhr ein Konzert mit zwei Viole d’amore und Orgel. Am Sonntag können die Sängerinnen des Musicalchores von Julia Uhlenwinkel endlich das Musical „Petrus“ aufführen – nach zwei Jahren Corona-Wartezeit.

Ein historisches Streichinstrument aus der Familie der Gamben steht beim Konzert am Sonnabend im Mittelpunkt. Die Viola d’amore verfügt über sechs oder sieben Spielseiten und in einer darunter liegenden Ebene über Resonanzseiten, die mitschwingen. Dadurch, heißt es in der Ankündigung, erhalte das Instrument einen silbrig schwebenden Klang.

Seit zwei Jahren wartet Musicalchor auf Premiere von „Petrus“

In Gettorf werden die Viole d’amore gespielt von Ulrike Kaufmann (Freiburger Barockorchester, Dozentin an der Hochschule der Künste Zürich) und Florian Mohr (Opernhaus Zürich), begleitet von Christoph Mohr (Gettorf) an der Orgel. Auf dem Programm stehen Werke von Biber, Telemann, Terzakis und anderen. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Der Einlass in das Konzert beginnt um 18 Uhr.

Am Sonntag wird das Musical „Petrus“ in der Gettorfer Konzertkirche geboten. „Seine Liebe – das war wirklich ein Geheimnis!“, stellt Petrus im gleichnamigen Musical fest. Er spricht über die Zeit mit seinem Freund Jesus, denkt an wundersame Geschichten und riesige Herausforderungen.

„Berührend und emotional“, so heißt es in der Ankündigung, werde die Geschichte von Petrus und den anderen Jüngern in einem biblischen Musical erzählt. Die elf- bis 15-jährigen Sängerinnen des Musicalchores der Gettorfer Kirchengemeinde haben pandemiebedingt über zwei Jahre darauf gewartet, das Musical präsentieren zu können.

Musikalisch begleitet von den Klängen der „Petrus“-Musicalband wollen die jungen Sängerinnen und Schauspielerinnen das Publikum in die Welt der ersten Christen entführen, erklärt Chorleiterin Julia Uhlenwinkel. Mit Gesang, Theater und Projektionen im Kirchenraum solle die Geschichte „anschaulich und mitreißend für Groß und Klein“ präsentiert werden, verspricht Julia Uhlenwinkel. Premiere für „Petrus“ ist am Sonntag, 8. Mai, um 15.30 Uhr in der St. Jürgen-Kirche. Um 17 Uhr folgt eine weitere Aufführung. Auch beim Musical „Petrus“ ist der Eintritt ist frei. Um eine Spende am Ausgang wird gebeten.