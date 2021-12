Kosel

Der Schul-Bauwagen des Vereins Schleiinformations- und Erlebniszentrum (Siez) in Kosel ging in Flammen auf. Bei gleich zwei Feuern auf dem vom Klub genutzten Gelände direkt an der Schlei im Ortsteil Bohnert entstand zwischen Freitagabend und Sonnabendmorgen ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Für Grundstücksbesitzer und Siez-Vorsitzenden Karl Walther ist klar: „Das ist ein harter Schlag für den Verein.“ Als Folge gibt es 2022 Abstriche im Programm.

Zwei Feuer auf Gelände nahe der Schlei deuten auf Brandstiftung hin

Wie es zu den Feuern kam, ist noch ungeklärt. Außer dem Schul-Bauwagen brannte zwischen 17 Uhr am Freitag und 8.30 Uhr am Sonnabend auch ein Jollenkreuzer der Walther-Familie ab. Da beide Plätze rund 200 Meter auseinander liegen, geht Walther von Brandstiftung aus. Die Polizei ermittelt und nimmt unter Tel. 04351/9080 Hinweise entgegen. Laut Walther gibt es Aussagen, die auf 19 Uhr als Brandzeitpunkt hindeuten.

Schlei-Schützer hatten verbrannten Schul-Bauwagen hergerichtet

„Ich bin geschockt“, bekennt der 66-Jährige. Denn in dem zur mobilen Schule des Vereins umgestalteten Bauwagen steckte viel ehrenamtliche Arbeit. „Ich habe ihn mit unserem Kassenwart Dieter Beyer und dem stellvertretenden Vorsitzenden Hartmut Keinberger hergerichtet“, so Walther. „Durch viele eingebaute Extras hatte der Wagen einen Wert von etwa 26.000 Euro“, erzählt Walther. Den total verbrannten Jollenkreuzer aus den 1950-er Jahren schätzt er auf 4000 Euro. „2019 haben wir die ersten Kinder und Jugendlichen schulen können. Doch wegen Corona gab es 2020 und in diesem Jahr keine Veranstaltungen“, berichtet Walther. „Wenn es Corona erlaubt hätte, wollten wir 2022 durchstarten: Mit der mobilen Schule hätten wir an beiden Ufern der Schlei Aktionen machen können.“

Auch ein Tipi fiel dem Brand zum Opfer

Mit im Schul-Bauwagen befand sich auch ein Tipi. „Es war eine Spende der Förde-Sparkasse und hatte acht Meter Durchmesser am Boden – also ein richtig großer Gruppenraum“, führt er einen weiteren Verlust an. Trotz allem soll das Schulungsprogramm 2022 nicht ganz aufgegeben werden. „Wenn das Wetter Draußen-Veranstaltungen ermöglicht, werden wir sie auf unserer Homepage veröffentlichen“, kündigt Walther an (https://schleiinfozentrum.de). Dafür wäre ein neues Zelt hilfreich. „Da jetzt ein Großteil unseres Vereinsvermögens verbrannt ist, werden wir uns nicht viel leisten können“, redet Walther Tacheles. Spenden wären also willkommen. Hilfsangebote habe er schon bekommen: „Ein Segelschulbetreiber hat ein Schiff in Schleswig, dass wir eventuell nutzen können.“

Was wird aus dem Forschungsfloß?

Was noch dazu kommt: Im Verein läuft noch ein zweites Projekt, dass ohnehin Vorrang im Umsetzen hätte. Denn in diesem Jahr wurde ein Forschungsfloß gebaut, dass 2022 stationär Messungen in der Schlei vornehmen soll. Die große Lärchenholz-Konstruktion liegt noch auf dem Siez-Gelände am Schleiufer an Land. Restarbeiten stehen noch aus. Außerdem muss laut Walther noch für 6000 Euro Mess-Elektronik eingebaut werden.

Wenn es fertig ist, sollen vom Floß aus Untersuchungen des Wassers und des Faulschlamms am Schleigrund erfolgen. „Schon jetzt lassen wir monatlich Untersuchungen von einem Labor durchführen. In diesem Herbst habe es Messungen gegeben, die auf hohe Phosphoreinträge hindeuten. Das Forschungsfloß soll kontinuierlich Proben liefern. Ob es am Wunschstandort etwa in Höhe des Siez-Geländes am Schlei-Ende der Straße Königsburg liegen wird, sei noch unklar.

Die Schlei Die Schlei ist ein 42 Kilometer langer Meeresarm der Ostsee. Die Förde erstreckt sich von Schleimünde bis Schleswig. Außer Schleswig liegen an ihr auch die Städte Arnis und Kappeln. Die Schlei ist ein beliebtes Segelrevier. Aus Naturschutzsicht bringt der Nährstoffeintrag Probleme. Negative Schlagzeilen gab es, als 2018 Plastikpartikel in der Schlei entdeckt wurden. Im laufenden Jahr stand die Schlei eher positiv im Nachrichtenfokus. Denn sie war eine der ersten Modellregionen, die einen Tourismus unter Corona-Bedingungen testeten.

Schön-Wetter-Schulungen mit Kindern kann sich Walther auf dem Gelände im kommenden Jahr gut vorstellen. „Es gibt Wassergräben, in denen Kaulquappen gefangen werden können. Kinder könnten bestimmen, ob daraus Frösche oder Kröten werden“, hofft Walther für 2022.