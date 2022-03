Ein Schulbus mit 30 Kindern ist Freitagmorgen bei Kosel auf glatter Fahrbahn von der Straße abgekommen und in einen Graben gerutscht. Alle Kinder konnten sich selbstständig aus dem Bus befreien. Drei wurden leicht verletzt.

Glätteunfall in Kosel: Schulbus mit 30 Kindern rutscht in Graben

Von Christoph Rohde