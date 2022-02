Rendsburg/Quickborn

Das Landschaftsbild im Kreis Rendsburg-Eckernförde wird sich in den kommenden Jahren drastisch verändern: Neben neuen Solarparks werden viele mehr als 200 Meter hohe Windräder gebaut. Das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) in Flintbek gab auf Nachfrage bekannt, dass 39 neue Windkraftanlagen kurz vor der Fertigstellung stehen und 128 im Genehmigungsverfahren sind. 158 Mühlen gibt es bereits – somit wird die Anzahl der „Windspargel“ mehr als verdoppelt.

Im Kreisgebiet Rendsburg-Eckernförde gibt es nach Angaben von LLUR-Pressesprecher Martin Schmidt laut Regionalplan 58 ausgewiesene Vorrangflächen für Windkraftanlagen. Auf einer Fläche von 42,5 Quadratkilometern können Mühlen stehen. Das sind zwei Prozent der Kreisfläche. Mit Windenergie wird bereits jetzt schon der meiste Strom produziert. Die SH Netz AG in Quickborn, über deren Zugangspunkte die regenerative Energie ins Netz eingespeist wird, veröffentlicht einmal im Jahr die gesamte Erzeugerleistung.

Installierte Leistung: Windräder weiter vor Solarparks

2021 gab es im Kreis Rendsburg-Eckernförde 647 Megawatt (MW) Erzeugerleistung: 339 MW entfielen auf Wind, 232 auf Sonne und 76 auf Biogas-Blockheizkraftwerke. „Das Besondere in der Statistik für 2021 ist, dass der Leistungszuwachs bei Photovoltaikanlagen mit 58 MW deutlich den der Windkraft mit elf MW überstiegen hat“, berichtete SH-Netz-Pressesprecher Fabian Dahlem. Der Zuwachs hatte sich von sechs Megawatt fast verzehnfacht.

In der Gemarkung Sahrendorf in Groß Buchwald hat der Bau von drei Windrädern begonnen, hier das Fundament auf einer Baustelle. Quelle: Frank Scheer

Das habe daran gelegen, dass es bei der Planung und Realisierung von Windenergieanlagen viele Verzögerungen gegeben habe. 2022 wird vermutlich wieder die Windenergie beim Zuwachs die Nase vorn haben. 39 Anlagen stehen kurz vor der Fertigstellung. Ein Beispiel: Im Sommer 2022 sollen drei Windräder von Denker & Wulf in Groß Buchwald ans Netz. Die Fundamente sind bereits fertig. Wie viele der 128 beantragten Windräder auch tatsächlich gebaut werden, steht nicht fest – aber es werden sehr viele davon sein.

Windkraftprojekte bekommen oft viel Gegenwind

Bürgerinitiativen beispielsweise in Neumünster und Mühbrook, die gegen den Windpark in Loop/Schönbek protestieren, sorgen und sorgten für viel Aufsehen. In Rieseby hoffen Artenschützer, dass ein Seeadler-Pärchen die geplanten Anlagen verhindern kann. In wenigen Wochen beginnt das Anhörungsverfahren.

In Quarnbek wird es wegen drei neuer Anlagen am Sonntag, 13. März, einen Bürgerentscheid geben. Da geht es darum, ob zur Realisierung des Projekts ein städtebaulicher Vertrag ausreicht oder ein Bebauungsplan erstellt werden muss.

Neue Solarparks sind laut Fabian Dahlem in den vergangenen drei Jahren in Schönbek, Brekendorf, Gokels, Bokel, Owschlag, Krogaspe, Bredenbek, Mühbrook, Felde und Emkendorf entstanden. Sie sind maßgeblich für das deutliche Solarplus verantwortlich. 2022 werden nicht viele Anlagen hinzukommen.

Denn: Seit Januar 2021 sei kein einziger Antrag mehr bei der Bauaufsicht des Kreises eingereicht worden, teilte die Fachdienstleiterin Dr. Britta Siefken mit. Ein Antrag, der schon länger hätte vorliegen sollen, ist von den Versorgungsbetrieben Bordesholm (VBB). Geschäftsführer Frank Günther ist ein Verfechter von Windkraftanlagen. Der Chef des kommunalen Versorgers hätte gerne einen Windpark in seinem Bereich gesehen. Das wurde bislang aber abgelehnt.

Bürgersolarpark im Süden von Bordesholm geplant

Staat dessen setzen die VBB auf den Solarpark Eiderstede im Süden der Gemeinde an der Bahnlinie Neumünster-Bordesholm, an dem sich Bürger zu 50 Prozent beteiligen können. Baustart hätte bereits 2021 sein sollen.

Stolz präsentiert Frank Günther den Solarpreis, der für den Bau des Batteriespeichers vergeben wurde. Quelle: Sven Tietgen (Archiv)

Das Problem: Der Kreis Rendsburg-Eckernförde befürchtet einen „Perlenketten-Effekt“, weil bereits der Solarpark Mühbrook besteht. „Solche Solarparks sollen an die Autobahnen und Bahnlinien, so will es eigentlich der Gesetzgeber“, sagt Günther, der die ablehnende Haltung gar nicht verstehen kann. Mittlerweile sei man mit dem Kreis auf einem guten Weg. „Zwischen Mühbrooker und Bordesholmer Solarpark sollen mehrere Hundert Meter Platz gelassen werden.“

Aber auch Bürger sehen die zunehmende Modularisierung der Landschaft kritisch. In Sören zum Beispiel lehnten die Bürger im Sommer 2020 einen 50 Hektar großen Solarpark ab. Bei einer Umfrage im Dorf hatte sich eine Mehrheit für einen Bürgerentscheid ausgesprochen. Die Gemeinde ließ dann von dem Vorhaben ab. In Westensee soll südlich der A 210 auf Gut Bossee ein Solarpark dieser Größe entstehen. Eine zweite Einwohnerversammlung wird bald Klarheit bringen. In Bredenbek und in Groß Vollstedt sind ebenfalls solche Parks im Gespräch.

378.000 Haushalte können versorgt werden – mehr als es gibt

Rein rechnerisch könnten mit der im Kreis Rendsburg-Eckernförde installierten Leistung von 647 Megawatt bei einem durchschnittlichen Wind- und Sonnenscheinjahr etwa 1,23 Millionen Megawattstunden Strom erzeugt werden.

Bei der Annahme eines Durchschnittsverbrauchs eines Drei-Personen-Haushalts von 3500 Kilowattstunden könnten jährlich 378.000 solcher Haushalte versorgt werden. Die Bilanz im Kreis: Es wird deutlich mehr Strom erzeugt, als die privaten Haushalte verbrauchen. Das gilt übrigens für ganz Schleswig-Holstein. Laut Statistikamt Nord sind 2020 15,8 Millionen Megawattstunden Strom verbraucht worden – allein durch regenerative Erzeugung standen 24,8 Millionen Megawattstunden zur Verfügung.