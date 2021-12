Rendsburg

Überraschung für viele Fahrgäste von Stadt- und Überlandverkehr am Mittwochmorgen in Rendsburg: Am ZOB hatten sich Mitarbeiter des Ahndungsteams der Kreisverwaltung zusammen mit Kollegen der Polizei postiert und kontrollierten die Einhaltung der 3G-Regel in den Bussen des Nahverkehrs. Das Vorgehen war streng: Rollte ein Bus an, postierten sich die Kontrolleure blitzschnell vor beiden Türen. Alle ein- und aussteigenden Personen mussten ihre Zertifikate beziehungsweise Impfpässe vorzeigen. Die Bilanz nach zwei Stunden und mehr als 200 kontrollierten Passagieren: Es gab keine Verstöße gegen die neuen 3G-Regeln. Viele Fahrgäste begrüßten demnach die Kontrollen sogar.

Applaus für die Kontrolleure in Rendsburg

„Als wir heute Morgen in den ersten Bus eingestiegen sind, haben die Leute geklatscht und sich dafür bedankt, dass endlich mal eine Kontrolle stattfindet“, zeigte sich Olaf Mordhorst erstaunt. Diese Reaktion hatten der Mitarbeiter vom Ahndungsteam der Gesundheitsdienste und seine Kollegen nicht erwartet. Denn: Weil nicht klar war, wie die Passagiere auf die morgendlichen Kontrollen reagieren, hatte sich das Ordnungsamt des Kreises zur Sicherheit Verstärkung von der Polizei mitgenommen. „Wir haben selten erlebt, dass Kontrollen so positiv aufgenommen wurden“, ergänzte Andreas Brück, Fachdienstleiter Kommunales und Ordnung. „Unsere Teams haben die Fahrgäste angesprochen und in den meisten Fällen einfach die digitalen Zertifikate abgescannt.“

Zertifikate meist digital

Vor allem die jüngeren Passagiere hätten mittlerweile alle nötigen Nachweise wie die Impfzertifikate in ihren Mobiltelefonen. Doch auch manch ein gelber Impfpass wurde noch aus Taschen und Rucksäcken gekramt. Dann mussten sich die Kontrolleure zusätzlich noch den Ausweis oder ein anderes Dokument mit Lichtbild zeigen lassen, um die Identität der Fahrgäste festzustellen.

Kontrollen mit Augenmaß

Kontrolliert wurde zum Auftakt im Nahverkehr des Kreises „mit Augenmaß“, unterstrich Martin Kruse Fachbereichsleiter Umwelt, Kommunal und Ordnungswesen der Kreisverwaltung. Im Klartext: Nur wer am Mittwoch ohne Impfung, ungenesen und dann auch noch ohne Maske unterwegs gewesen wäre, hätte ein Bußgeld von 150 Euro kassiert. „Heute ging es uns zunächst darum, die Bürger zu informieren, die die neuen Regeln im ÖPNV noch nicht kennen.“

Martin Kruse, Leiter des Fachbereichs Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen kündigt "Kontrollen mit Augenmaß" an. Quelle: Paul Wagner

Seit einer Woche gilt in Bus und Bahn die 3G-Regel. Tests dürfen nicht älter als 24 Stunden sein. Die letzte Impfung (ohne Booster) muss mindestens 14 Tage zurückliegen. Während die Bahn mit eigenem Sicherheitspersonal in den Zügen unterwegs ist, muss der Kreis die Regeln im Busverkehr durchsetzen. „Wir arbeiten dabei lageabhängig“, kündigte Martin Kruse an. Weitere Kontrollen sollen demnach in den kommenden Tagen und Wochen an Verkehrsknotenpunkten wie zum Beispiel in Eckernförde oder Hohenwestedt stattfinden. „Wir gehen dabei wochenweise vor und legen Schwerpunkte fest.“ Im Gegensatz zu den Kontrollen während des zurückliegenden Lockdowns, als nur nach der Maske gesehen wurde, sind die Prüfungen der Zertifikate diesmal aufwendiger.

Busfahrer begrüßen die Kontrollen

Auch bei den Busfahrern kamen die Kontrollen offenbar gut an. „Es ist schon richtig, dass jetzt auch mal kontrolliert wird“, sagte einer, der am ZOB gerade Pause machte und seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. „Vor allem bei den jüngeren Leuten muss man genau hinsehen, ob sie zum Beispiel ihre Masken richtig tragen.“ Gerade im Schulbusverkehr sei das nicht immer einfach, berichtet der Busfahrer. Aber: „Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man die Leute freundlich anspricht, dann klappt das auch.“

Bußgelder wurden am Mittwoch in Rendsburg nicht verhängt. Dabei kann es jetzt vor allem für Wiederholungstäter teuer werden. Denn: Wer in den zurückliegenden Monaten bereits wegen Verstößen gegen die Coronaregeln bei der Kreisverwaltung auffällig geworden ist, ist dort registriert.