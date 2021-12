Rendsburg

Tausende Familien kommen ab sofort einfacher an die Fahrscheine für die Schulbusse ihrer Kinder. Die Kreisverwaltung Rendsburg-Eckernförde hat das etwas sperrige Thema „Antrag auf Übernahme der Kosten für die Schülerbeförderung“ als ersten seiner Verwaltungsprozesse vollständig digitalisiert. Das bedeutet, dass Eltern ab sofort direkt über die Internetseite der Kreisverwaltung einen Antrag ausfüllen und stellen können. Die Fahrscheine liegen dann wenige Tage später in den Schulen bereit.

Schüler aus dem Kieler Umland betroffen

Dieses Prozedere betrifft vor allem Kinder und Jugendliche aus dem Kieler Umland oder aus den Gemeinden rund um Neumünster. Besuchen die eine Schule in den nahe gelegenen Städten – also außerhalb des Kreisgebietes – muss der Kreis einen Teil der Kosten für die Jahrestickets übernehmen. Rund 2000 Schülerinnen und Schüler betrifft das derzeit pro Jahr.

Dass die neue Vergabe der Bustickets für einen Verwaltungsapparat mehr ist als ein Onlineformular, unterstreicht Martin Kruse, Fachbereichsleiter Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen. Denn: „So ein Prozess endet ja für uns nicht mit dem Formular an der Haustür der Kreisverwaltung. In diesem Fall ist der Fahrschein jetzt das Einzige, was noch ausgedruckt wird.“

Digitalisierung in der Verwaltung

Was bei vielen Unternehmen Standard in Sachen Digitalisierung ist, stellt öffentliche Verwaltungen noch vor Herausforderungen. Vorschriften, Umlaufverfahren, Datenschutz und Archivierung werden bisher nach strengen Prozeduren in Papierform abgewickelt. Für die Schulbustickets mussten die Eltern Anträge ausfüllen und an den Kreis senden. Dort wurden sie händisch bearbeitet, die Daten mit den Schulen abgeglichen und die Vorgänge abgestempelt, abgeheftet sowie archiviert.

Ein Jahr lang hat ein Team der Verwaltung unter Leitung der Digitalisierungsmanagerin Ronja Koopmann an dem neuen Prozess gearbeitet. „Mit den Schulbustickets haben wir jetzt erst einmal ein verhältnismäßig überschaubares Modul ausgerollt“, sagt Martin Kruse. Weitere Themenfelder der Kreisverwaltung sollen in den kommenden Monaten ebenfalls digitalisiert und für die Bürgerinnen und Bürger des Kreises zugänglich werden. Dazu zählen im nächsten Schritt Prozesse im Bereich der Zuwanderung. Der Kreis muss sich ranhalten. Bis Ende kommenden Jahres sollen auf Basis des sogenannten Onlinezugangsgesetzes alle Verwaltungsdienstleistungen bundesweit auch elektronisch angeboten werden.

Schulbusse: Erste Scouts fahren mit

Unterdessen teilt die Kreisverwaltung mit, dass die ersten Scouts im Schulbusverkehr im Einsatz sind. Seit Beginn dieser Woche unterstützen Eltern und ehemalige Berufskraftfahrer die Busfahrer auf vier Linien im Kreis dabei, die richtigen Routen und Haltestellen anzusteuern. Auch seien in den vergangenen Tagen die ersten Taxigutscheine an Schülerinnen und Schüler vergeben worden, nachdem erneut Schulbusse ausgefallen waren. Dieses Vorgehen war vor zwei Wochen mit der Autokraft vereinbart worden, um die anhaltenden Problemen mit verspäteten Bussen oder ausgefallenen Linien in den Griff zu bekommen.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für ein Fazit, ob die beiden Maßnahmen ausreichen, sei es derzeit noch zu früh, unterstreicht Martin Kruse. Aber: Die Zahl der täglichen Beschwerden über den Schulbusverkehr im Kreis habe zuletzt leicht abgenommen.