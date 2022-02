Rendsburg/Eckernförde

Der Krieg in der Ukraine wirft Schatten auch im Kreis Rendsburg Eckernförde: Am Freitagmittag versammeln sich knapp 50 Menschen auf Initiative der Bewegung „Fridays for Future“ in Rendsburg, um ihre Solidarität mit dem gebeutelten Land auszudrücken.

Bei Kreis und Kommunen beginnen unterdessen Vorbereitungen für die Unterbringung von Flüchtlingen. Denn klar ist: Die Kapazitäten sind knapp.

Rendsburg-Eckernförde: Situation in der Ukraine ist besorgniserregend

„Die Situation ist besorgniserregend“, sagt der im Kreis auch für Zuwanderung zuständige Fachbereichsleiter, Martin Kruse, über den militärischen Konflikt in der Ukraine. Noch sei zwar unklar, ob und wann Menschen im Kreis Rendsburg-Eckernförde aufgenommen werden müssen. Denn zuerst ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zuständig, es verteilt die Asylsuchenden auf die Länder. Wer wie viele aufnimmt, ist im sogenannten Königsteiner Schlüssel festgelegt.

Erst dann werden Frauen, Männer und Kinder verteilt, kommen in der Regel zunächst in Landesunterkünfte wie in Rendsburg. Das verschafft dem Kreis Zeit, eine Verteilung auf die Kommunen zu organisieren. Eine Herausforderung, gerade in den Küstenorten, wo Wohnraum ohnehin knapp ist. „Die Strukturen aus der Flüchtlingskrise sind nicht mehr in dem Umfang da“, berichtet Kruse. Ad hoc könne daher keine feste Kapazität benannt werden.

Knapp 50 Menschen kamen auf Initiative von „Fridays for Future“ am Freitagmittag auf dem Schiffbrückenplatz in Rendsburg zusammen, um ihre Solidarität mit der Ukraine auszudrücken. Quelle: Marc R. Hofmann

Etwas weiter vorangeschritten ist die Planung hingegen in Rendsburg. „In der Stadtverwaltung gab es Donnerstagabend ein erstes Gespräch zu dem Thema“, bestätigt der für Integration zuständige Fachdienstleiter, Heiko Reinken. Obwohl die Kreisstadt wegen der Landesunterkunft nicht verpflichtet sei, weitere Flüchtlinge aufzunehmen, wolle sie dem Kreis eine Kapazität von zumindest zehn bis 15 Personen zusätzlich signalisieren.

Kapazität zur Unterbringung von Flüchtlingen ist knapp

Besonders knapp sind die Kapazitäten dagegen in Eckernförde. Schon die Unterbringung der bisherigen Flüchtlinge gestaltet sich dort schwierig. Rund 180 Menschen sind das derzeit, in der Hochzeit der Flüchtlingskrise im Herbst 2015 waren es etwa 200, so Fachdienstleiter Klaus Kaschke. „Damals ist uns viel Wohnraum angeboten worden. Wir mussten deswegen keine Container anschaffen.“

Diese Solidarität habe zuletzt jedoch abgenommen – vielleicht auch, weil Wohnungen und Häuser in dem Ostseebad immer teurer werden. Flüchtlinge, die eigentlich längst hätten ausziehen müssen, finden deswegen auf dem freien Markt kein passendes Angebot, halten die Unterkünfte entsprechend belegt.

Finde die Verwaltung nicht schnell genug Ersatz, müsse im Notfall auf Sporthallen zurückgegriffen werden. Es gibt jedoch auch positive Anzeichen, dass es mit der Krise in der Ukraine wieder anders wird. „Heute habe ich eine E-Mail bekommen, in der mir zwei Zimmer angeboten wurden“, berichtet der Fachdienstleiter.

Sporthallen und Container müssen im Notfall herhalten

Ähnlich eng ist die Situation in den Ämtern Hüttener Berge und Dänischenhagen. Dort gibt es nach Auskunft der Verwaltungen keine größeren leerstehenden Gebäude. Sollten Flüchtlinge aus der Ukraine Dänischenhagen zugeteilt werden, können nur wenige Plätze und auch nur als Notunterkunft angeboten werden, sagt Büroleiter Björn Petersen.

Nach dem Verteilungsschlüssel innerhalb des Kreises könnte zum Beispiel das Amt Achterwehr verpflichtet werden, in diesem Jahr bis zu 43 Flüchtlinge unterzubringen. Das Problem: Baracken im Felder Ortsteil Jägerslust sind baufällig. Seit 2019 ist ein Neubau geplant, der jedoch noch nicht umgesetzt wurde.

„Wir haben in unseren Unterkünften nur Platz für vier weitere Flüchtlinge“, sagt Amtsdirektor Joachim Brand. Kommen mehr, müssen Container als Übergangslösung angeschafft werden. Flexibilität ist also gefordert. Andreas Hoffmann vom Amt Hüttener Berge betont jedoch auch: „Wir werden Lösungen finden.“

Von Beate König und Daniela Weichselgartner Marc R. Hofmann