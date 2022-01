Brügge

Kaum jemand im Kreis Rendsburg-Eckernförde sitzt so oft auf dem Fahrrad wie Hans H. Dube. Täglich ist er von Brügge aus unterwegs, kommt auf bis zu 15.000 Kilometer pro Jahr und kennt nahezu jeden Radweg im Kreis. Allerdings nutzt er die wenigsten. Denn: Der stellvertretende Landesvorsitzende und Kreissprecher des ADFC hält viele der als Radwege ausgewiesenen Strecken für schlicht ungeeignet. Dube nahm die Kieler Nachrichten mit auf eine kleine Radtour rund um Brügge.

Gefahr durch Bauernglatteis

Schon nach wenigen Metern auf einem nahezu neuen und von der Straße getrenntem Radweg in Richtung Groß Buchwald deutet Dube auf ein Problem. Ein Landwirt ist offenbar schon vor Tagen mit seinem Traktor von einem angrenzenden Feld gekommen und hat auf wenigen Metern ordentlich Erde verloren. Zusammen mit dem Regen ist es dadurch spiegelglatt und sehr gefährlich für schnelle Radler. Während die Straße längst geräumt ist, hat sich bisher noch niemand um den Radweg gekümmert. Das sogenannte „Bauernglatteis“ ist zusammen mit Laub oder Zweigen für Zweiräder noch gefährlicher als für Autos.

Kinder werden mit dem Auto in die Schulen gebracht

Dube treiben nicht nur die Radwege um: „Die Frage, ob und wie die Menschen – auch auf dem Land – künftig das Fahrrad nutzen, ist doch ein gesamtgesellschaftliches Problem“, sagt der Pensionär. Derzeit seien die Rahmenbedingungen aber eher schlecht: „Schauen Sie sich doch mal um. In den Dörfern sind die Fuß- und Radwege zugeparkt. Viele Autofahrer sind rücksichtslos. Die Kinder werden 700 Meter mit dem Auto zur Schule gebracht. Diese Beispiele zeigen doch: Das ganze Thema Radfahren muss man ganzheitlich denken.“ Das hat offenbar auch die Kreispolitik erkannt und im Herbst vergangenen Jahres nach einigen Anläufen ein neues Radwegverkehrskonzept auf den Weg gebracht. In den kommenden Monaten sollen Experten dazu eine erste Studie erstellen.

Lesen Sie auch Wandern und Radeln auf 21 Routen

Gefahr auch ohne Autos

Ein paar Kilometer weiter geht es auf einer Unterführung unter der Landstraße hindurch von Brügge nach Wattenbek. „Eigentlich eine gute Sache diese Unterführung“, sagt Dube. Aber: An den Rampen nehmen Radler ordentlich Geschwindigkeit auf. Kurz vor und hinter dem kleinen Tunnel treffen dann aber Rad- und Fußwege aus mehreren Richtungen aufeinander. Es gibt keine Verkehrszeichen oder gar Haltelinien. „Das ist ein richtiger Gefahrenschwerpunkt“, sagt Dube. Oft sei es dort schon zu Kollisionen oder brenzligen Situationen zum Beispiel mit Kinderwagen gekommen. Und dass, obwohl dort keine Autos im Spiel sind.

Lesen Sie auch So wird Schleswig-Holstein zum Fahrradland

„Nahtod-Erfahrungen“ entlang der Straßen

Ganz anders auf den Straßen im Kreis: „Ich hatte schon so einige Nahtod-Erfahrungen im Straßenverkehr“, sagt Dube, der viele Jahre international in der Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet hat. Er vergleicht die Situationen, die er als Radfahrer im Straßenverkehr erlebt, mit Krisengebieten. Wenn zum Beispiel Traktoren oder Lkw auf schmalen Landstraßen zum Überholen ansetzen. Oder auch, wenn Autofahrer sehr knapp vorbeirauschen. Der Sicherheitsabstand zu einem Radfahrer liegt eigentlich bei zwei Metern – kaum ein Auto hält das ein.

An Stellen wie diesen zeigt sich, dass unbefestigte Radwege bei Regen zur Schlammfläche werden. Quelle: Paul Wagner

Seit fünf Jahren hat Dube kleine professionelle Kameras an Lenker und Sattel seines Fahrrads installiert. Seine Fahrten zeichnet er auf und scheut sich nicht, brenzlige Situationen bei der Polizei anzuzeigen. Allerdings nur die besonders lebensgefährlichen Manöver von Autofahrern. „So etwa vier bis fünf Anzeigen pro Jahr gehen raus“, sagt Dube. In der Regel werden die Verfahren aber eingestellt.

Lieferanten blockieren die Fahrbahn in Bordesholm

Wieder einige Kilometer weiter – im Zentrum von Bordesholm – deutet Dube auf den Rot gepflasterten Teil eines Gehwegs. „Die Leute denken wirklich, das ist ein Radweg und man muss den als Radfahrer auch benutzen.“ Doch in diesem Bereich ist das nicht vorgeschrieben. Radler dürften, wie an den meisten anderen Stellen auch, fast mittig auf der Straße fahren. „Meist geht es ja auch gar nicht anders“, sagt Dube. „Wenn hier die Paketboten mit ihren Lieferwagen halten, ist der vermeintliche Radweg ohnehin blockiert.“

Lesen Sie auch Ochsenweg wird zur Qualitätsstrecke

Plädoyer für Tempo 30 in Groß Buchwald

Für die Dörfer wäre Tempo 30 für alle Verkehrsteilnehmer die beste Lösung, sagt Dube. Dies habe neulich eine Baustellenumfahrung durch Groß Buchwald gezeigt. Der Ausbau einer vernünftigen Radinfrastruktur auch auf dem Land sei aber nicht nur eine Frage für die Straßenverkehrsbehörde oder den Bürgermeister. Die Gemeinden haben Planungshoheit und vor Ort gäbe es oft Widerstände gegen den Ausbau der Radinfrastruktur. Dabei sind viele kleine Dinge relativ leicht umsetzbar – auch von privaten Unternehmen. „Das geht doch schon vor dem Supermarkt los. Da stehen dann so ein paar Felgenbrecher, an denen ich mein Rad in vier bis fünf Zentimeter Höhe anschließen soll.“

Dieser Radweg in Wattenbek wurde schon offiziell entwidmet. Seine Auffahrten sind viel zu gefährlich. Quelle: Paul Wagner

Wege nach skandinavischem Vorbild

Dube verweist für die Verbindungen zwischen größeren Orten auf sogenannte Bike-Lines nach skandinavischem Vorbild. Vor allem in Dänemark und Schweden sind Hochbordradwege, bei denen die Fahrradspuren auf einer höheren Ebene neben den Straßen verlaufen, weit verbreitet. Hinzu kommen extra Ampeln für Fahrräder und kreuzungsfreie Strecken über viele Kilometer. „15 bis 20 Kilometer lassen sich als Pendlerstrecke mit dem Fahrrad eigentlich gut machen. Vorausgesetzt, die Wege sind gut.“ Dube spricht sich dafür aus, schlechte Radwege lieber zu entwidmen, statt sie zu erhalten. Denn: In den Dörfern sind diese Pisten oft viel zu schmal, holprig, von den Hofeinfahrten nicht richtig einzusehen und eigentlich für moderne Räder und Geschwindigkeiten unbrauchbar.

Am besten man schiebt

An einer Holzbrücke über die Bahngleise am Ortsrand von Bordesholm stoppt Dube sein Rad plötzlich. Auch dort droht Gefahr: Nach dem Nieselregen sind die Holzplanken der Brücke spiegelglatt. „Am besten man schiebt hier“, sagt Dube. Statt die Holzplanken abzustumpfen oder mit einem zusätzlichen Belag zu versehen, hat man lieber ein Schild aufgestellt. „Vorsicht Glätte. Radfahrer absteigen.“

Gespräche mit der Autofahrerlobby

Um für die Ideen der Radfahrer einzutreten, setzen sich Dube und seine Kollegen von ADFC auch schon mal mit Vertretern der Autofahrer vom ADAC gemeinsam an einen Tisch. „Ich kann nur sagen, dass wir als Mobilitätspartner wirklich gute Gespräche führen. Es hilft doch niemandem, wenn wir uns gegenseitig verteufeln“, sagt Dube.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ähnlich wie bei den als Radwegen deklarierten Holperpisten, werde auch das Thema Radtourismus immer öfter als Aushängeschild der Region und vermeintliches Zeichen eines fahrradfreundlichen Nordens propagiert. Dabei werde mit rüstigen Senioren, die mit dem E-Bike in der Abendsonne entlang des Nord-Ostsee-Kanals unterwegs sind, jedoch ein Zerrbild gezeichnet, meint Dube. „Die kommen doch natürlich erst mal mit dem Auto zu uns in den Norden. Und das muss dann auch irgendwo stehen.“ Für den begeisterten Radfahrer ist klar: In vielen – vor allem urbanen – Bereichen werde man den Autos Raum nehmen müssen, wenn man den Radverkehr stärken wolle. Trotz der damit verbundenen Konflikte ist sich Dube sicher: „Der Radverkehr hat eine große Zukunft.“