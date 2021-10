Rendsburg

Auch nach dem Ende der beiden Impfzentren des Kreises in Gettorf und Büdelsdorf wird es in den kommenden Wochen zumindest in Büdelsdorf noch vereinzelt offene Impftermine geben. Die Kreisverwaltung plant, ab Mitte Oktober dort einmal pro Woche für drei Stunden zu öffnen und Menschen ohne Anmeldung Impfungen mit dem Wirkstoff von Biontech oder Johnson & Johnson anzubieten. Dies kündigte Susanne Sörensen, Leiterin des Corona-Lagezentrums am Freitag an. Genaue Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben. Insgesamt wurden in den vergangenen Monaten rund 70 000 Impfungen in Gettorf und rund 53 000 in Büdelsdorf verabreicht.

Appell für Grippeschutzimpfung

Unterdessen stellt sich der Kreis darauf ein, dass es nach dem geplanten Ende der Maskenpflicht in Schulen in einigen Wochen dort vereinzelt zu Ansteckungen mit dem Coronavirus kommen kann. Mit Blick auf eine Grundimmunität, die auch zum Schutz vor saisonalen Erkältungskrankheiten wichtig sei, ist das Ende der Masken in Schulen aber vertretbar, unterstreicht Prof. Stephan Ott, Leiter des Fachbereichs Arbeit, Soziales und Gesundheit beim Kreis. In diesem Zusammenhang verweist der Mediziner auf die Bedeutung der Grippeschutzimpfung. Diese sei in diesem Jahr besonders wichtig, auch für Personen, die kein erhöhtes Risiko haben. Studien hätten gezeigt, dass Grippeschutzimpfung und Corona-Impfung keinerlei Wechselwirkungen zeigten, so Ott. Laut einer Empfehlung sollten aber mindestens zwei Wochen Abstand zwischen Corona- und Grippeschutzimpfung liegen.

In den vergangenen sieben Tagen gab es im Kreis 78 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. 17 betroffene Personen (22 Prozent) sind dabei vollständig geimpft, 61 Personen (78 Prozent) weisen nach Auskunft der Gesundheitsbehörden keinen vollständigen Impfschutz auf. Seit Beginn der Pandemie gab es im Kreis bislang insgesamt 4909 Infizierte, davon 4702 Genesene und 61 Verstorbene im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Am Freitag gab es 146 akut mit SARS-COV-2 infizierte Personen, davon befinden sich 7 Personen im Krankenhaus und 203 Menschen in Absonderung. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 28,4.