Der Kreis Rendsburg-Eckernförde rechnet in den kommenden Wochen wieder mit steigenden Flüchtlingszahlen. Schon jetzt kommen mehr Schutzsuchende, als Anfang des Jahres geplant. Doch anders als 2015 gibt es in den Städten und Dörfern des Kreises diesmal kaum noch Wohnraum, um die Menschen unterzubringen.

Zahl der Flüchtlinge steigt

Die Zahl der Flüchtlinge steigt. Auch ohne eine politisch diskutierte Aufnahme von Menschen aus dem polnisch-weißrussischen Grenzgebiet kommen wieder mehr Hilfesuchende in den Norden. Das Land hatte bis vor Kurzem noch mit rund 4200 Asylsuchenden in diesem Jahr gerechnet und diese Zahl bereits auf 5500 Personen erhöht. Fast zehn Prozent davon muss der Kreis Rendsburg-Eckernförde aufnehmen und nach einem Schlüssel auf die Ämter und Gemeinden verteilen. Dabei gibt es jetzt Probleme. Denn: Es gibt auch auf dem Land kaum noch freie Wohnungen.

„Unsere Herausforderungen in diesem Bereich sind derzeit erheblich“, sagt Martin Kruse, Leiter des Fachbereichs Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen. „Auch wenn es 2015 schon eine schwierige Situation war, sah der Wohnungsmarkt damals noch ganz anders aus.“ So gebe es zum Beispiel im Bereich des Amtes Schlei-Ostsee oder auch in der Stadt Eckernförde kaum noch preiswerte Wohnungen.

Ferienwohnungen und Zweitwohnsitze

Einen Grund sieht Kruse in der wachsenden Nachfrage nach Ferienwohnungen oder Zweitwohnsitzen im Kreisgebiet. Diese habe mit der Corona-Pandemie deutlich zugenommen. „Wir freuen uns natürlich, dass wir so eine beliebte Tourismusregion sind. Für die Unterbringung von Geflüchteten ist das allerdings ein Problem“, so Kruse.

Das Land fördert die Aufnahme und Integration von Asylsuchenden und ihren Familien in den Kreisen, kreisfreien Städten und den Gemeinden über das Finanzausgleichsgesetz mit elf Millionen Euro. Zusätzlich erhalten die aufnehmenden Kommunen nach Auskunft des Innenministeriums eine Aufnahmepauschale von 500 Euro pro aufgenommener Person – unter anderem für deren Unterbringung.

Land unterstützt den Wohnungsbau

Parallel dazu unterstütze das Innenministerium den Wohnungsbau und die Schaffung von Wohnraum insgesamt mit zahlreichen Programmen. Unter anderem sind die Konditionen im Bereich der sozialen Wohnraumförderung in den vergangenen Jahren kontinuierlich angepasst und deutlich verbessert worden, teilt das Ministerium mit.

Bis Ende des Jahres rechnet der Kreis Rendsburg-Eckernförde konkret mit 125 zusätzlichen Flüchtlingen, die von der Verwaltung auf die Gemeinden verteilt werden müssen. Mit einem zeitlichen Vorlauf von etwa zehn Tagen wird die Kreisverwaltung vom Land über die Zahl der Personen informiert und muss dann schnell mit den Amtsverwaltungen über deren Unterbringung sprechen, erklärt Christian Ströh. Er leitet seit einem halben Jahr den Fachdienst Zuwanderung mit 33 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und kennt die Gründe für die steigenden Flüchtlingszahlen: Die Massenflucht aus Afghanistan, der Druck auf die europäische Ostgrenze sowie ein verstärktes Flüchtlingsaufkommen in Griechenland führten wenig später auch im Norden zu mehr Schutzsuchenden.

Keine Sammelunterkünfte im Kreis

Bisher seien immer Lösungen mit den Gemeinden gefunden worden. „Wir sind dabei immer in einem konstruktiven Dialog mit den Ämtern und Gemeinden“, versichert Ströh. Denn: Eigene Sammelunterkünfte für eine Unterbringung nach der Zeit in einer Landesunterkunft hat der Kreis nicht mehr. Diese wurden bereits vor der Flüchtlingskrise 2015 größtenteils geschlossen. Die Behörden setzen aus verschiedenen Gründen seither auf eine dezentrale Unterbringung. Für die Dauer ihres Asylverfahrens gilt für die Flüchtlinge eine Wohnsitzpflicht. Erst nach Abschluss des Verfahrens und einer möglichen Anerkennung können sie ihren Wohnsitz frei wählen. Viele verlassen dann die ländlichen Regionen wieder und ziehen in die Ballungszentren.

Wer zeitnah Wohnraum für Flüchtlinge zur Verfügung stellen kann, soll sich bei seiner Gemeinde oder Amtsverwaltung melden, appelliert der Kreis. „Jede Wohnung zählt“, sagt Martin Kruse.