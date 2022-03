Rendsburg

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde drückt zusammen mit den Ämtern und Gemeinden bei der Beschaffung von Wohnraum für die erwartete Flüchtlingswelle aus der Ukraine weiter aufs Gaspedal. Bis zum Ende des kommenden Monats wurden dem Kreis insgesamt 1600 Plätze zugesagt. Damit hätte sich deren bisherige Zahl binnen einer Woche mehr als verdoppelt. „Aber wir müssen leider auch sagen: Das wird nicht reichen“, sagt Martin Kruse, der zuständige Fachbereichsleiter beim Kreis.

Finanzierung im Kreis Rendsburg-Eckernförde noch offen

Großen Gesprächsbedarf gebe es derzeit bei der Finanzierungsfrage für die Bereitstellung der Wohnungen und Plätze, solange diese noch nicht von Flüchtlingen genutzt werden. Die sogenannten Vorhaltekosten gehen zunächst zulasten der kommunalen Familie, bleiben also bei den Gemeinden, den Ämtern und dem Kreis liegen.

„Wir stehen da vor einem großen Dilemma“, sagt Kruse. „Zum Einen muss es jetzt sehr schnell gehen, damit ausreichend Plätze da sind, sobald wir sie brauchen. Zum Anderen sind die Kosten für Anmietung und Ausstattung zuletzt stark angestiegen.“ Denn neben den Ausgaben für die Miete müssten viele Wohnungen und Unterkünfte erst hergerichtet werden.

Die genauen Kosten, die aktuell kreisweit auflaufen, könne man noch nicht beziffern, so Kruse. „Manchmal reicht es, einmal feucht durchzuwischen. Manchmal muss aber erst noch eine Heizung eingebaut werden“, nennt er Beispiele.

Regelung des Bundes für Vorhaltekosten erwartet

Seinen Angaben zufolge hätten Gespräche mit dem Innenministerium in Kiel über die Vorhaltekosten aktuell noch kein Ergebnis gebracht. „Wir bleiben aber weiter im Gespräch“, so Kruse. Kreisverwaltung, Ämter und Gemeinden setzen jetzt auf die nächste Bund-Länder-Konferenz, auf der das Thema voraussichtlich am 7. April besprochen und bundeseinheitlich geregelt werden soll.

Seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine vor mehr als vier Wochen haben sich 711 Flüchtlinge im Kreis Rendsburg-Eckernförde angemeldet. Hinzu komme eine Dunkelziffer von Personen, die privat bei Freunden oder Verwandten untergekommen und nicht registriert sind. Für 511 Flüchtlinge musste der Kreis zusammen mit den Organisatoren in Ämtern und Gemeinden Wohnraum vermitteln.

Wann die nächsten Busse mit Flüchtlingen aus der Ukraine den Kreis erreichen, steht noch nicht fest. Dies erfahre die Verwaltung in der Regel erst kurz vorher. Die erste Anlaufstelle in der Turnhalle des Berufsbildungszentrums in Rendsburg stehe rund um die Uhr zur Verfügung, so Kruse. „Wir sind in Habachtstellung.“