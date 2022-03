Kreis Rendsburg-Eckernförde rechnet mit Tausenden Flüchtlingen

Rendsburg

„Diese Welle wird womöglich noch größer werden als das, was wir ab 2015 erlebt haben“, sagt Landrat Rolf-Oliver Schwemer mit Blick auf den Krieg in der Ukraine und die vielen Menschen, die sich in Richtung Westeuropa auf den Weg gemacht haben. „Frauen, Kinder und alte Menschen sind vor diesem völkerrechtswidrigen Krieg auf der Flucht und es ist nur eine Frage der Zeit, wann viele von ihnen im Kreis ankommen werden.“

Die Prognose des Landrats klingt dramatisch: „Es wird diesmal viel schneller gehen und es werden sehr wahrscheinlich viel mehr Menschen sein.“ Zum Vergleich: Während die Kreisverwaltung sich auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise nach 2015 um etwa 4000 Menschen pro Jahr kümmern musste, rechnet man im Rendsburger Kreishaus mit der gleichen Anzahl Menschen schon innerhalb der kommenden sechs bis acht Wochen. „Wir wissen schon jetzt, dass wir mit unseren etablierten Strukturen nicht Herr der Lage werden können“, so Schwemer.

Lagezentrum ab sofort im Einsatz

Deshalb arbeitet ab Mittwoch um 8 Uhr ein eigenes Lagezentrum im Kreishaus am Thema Ukraine. Seit dem vergangenen Wochenende laufen die Vorbereitungen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich in erster Linie darum, in engem Kontakt zu den Ämtern und Gemeinden im Kreis Wohnraum für die Flüchtlinge zu finden. „Wenn es uns nicht gelingt, die Zivilgesellschaft im Kreis zu überzeugen, zumindest vorübergehend diese Menschen aufzunehmen, sind wir schnell gezwungen, die Turnhallen aus der Nutzung zu nehmen“, kündigt Schwemer an.

Bisher seien die Signale von vielen Menschen im Kreis sehr positiv, sagt der zuständige Fachbereichsleiter Martin Kruse. In den vergangenen Tagen haben den Kreis demnach bereits 250 Angebote zur Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen erreicht. Angesichts der erwarteten Menschen ist dies jedoch nur ein Bruchteil von dem, was nötig wird.

Schnelle Lösungen für die Kinder

Die Aufgaben des neuen Lagezentrums gehen jedoch deutlich über die Unterbringung hinaus. Neben der Unterkunft und der Versorgung mit dem Nötigsten müssen auch rechtliche und soziale Fragen geklärt werden. Vor allem, da mit vielen Kindern zu rechnen ist und diese eigentlich Schulen oder Kindergärten besuchen müssten.

„Wir können an dieser Stelle leider nicht darauf warten, dass von der Bundesebene über das Bundesamt für Migration die ersten DAZ-Klassen auf den Weg gebracht werden“, stellt Schwemer klar. So schnell es geht, wolle der Kreis daher für dieses Thema vorläufige Lösungen finden und Strukturen aufbauen.

Das bisherige Impfzentrum in Gettorf wird in diesen Tagen wieder zur Flüchtlingsunterkunft umgebaut. Quelle: Uwe Paesler

Die Kreisverwaltung bleibt also im Krisenmodus. Denn für das neue Lagezentrum wurde das bestehende Corona-Lagezentrum deutlich zurückgefahren, da dort Teile der Aufgaben für die Pandemie-Bekämpfung automatisiert werden konnten. Zudem rekrutiert die Kreisverwaltung derzeit Beschäftigte aus den eigenen Reihen, die Ukrainisch oder Russisch sprechen.

Die ankommenden Flüchtlinge sollen neben medizinischer und seelsorgerischer Betreuung auch so schnell wie möglich ein Impfangebot bekommen, da viele bisher noch nicht gegen das Coronavirus geimpft sind, unterstreicht der zuständige Fachbereichsleiter Prof. Stephan Ott. Dies könne man mit den etablierten Strukturen und den erfahrenen Partnern aber in kurzer Zeit auf die Beine stellen.

Platz für 50 Flüchtlinge

Unterdessen laufen die Vorbereitungen für die Eröffnung der geplanten Flüchtlingsunterkunft in Gettorf auf Hochtouren. Nahe dem Sportzentrum will der Kreis im ehemaligen Impfzentrum vorerst bis zu 50 Menschen unterbringen, sobald es den ersten Bedarf gibt. Dies könne schon in den nächsten Tagen soweit sein. „Bis zum Ende dieser Woche werden wir hier fertig sein“, sagt Kurt Arndt, Chef des Schulverbandes, dem die Liegenschaft gehört.

Die Tür steht offen: Bürgermeister Hans-Ulrich Frank freut sich über das Engagement der Menschen in Gettorf. Quelle: Uwe Paesler

Die ehemaligen Containerklassen, in denen bereits 2015 Flüchtlinge einziehen sollten, wurden in den vergangenen Tagen mit Kühlschränken und Waschmaschinen ausgestattet. Während in den Wohncontainern bereits sanitäre Anlagen und Küchen vorhanden sind, verlegt Hausmeister Rüdiger Scharf jetzt noch Kabel und und klemmt die Technik an. Vom Kochtopf bis zur Matratze sei alles vorhanden, was man in den ersten Tagen brauche. „Wir liegen gut in der Zeit“, bestätigt Christian Ströh, Chef der Zuwanderungsbehörde der Kreisverwaltung.

Hilfsbereitschaft ist groß

Amtsverwaltung, Schulverband, Gemeinde und Kreisverwaltung ziehen in Gettorf an einem Strang. „Die Bereitschaft zu helfen ist in der Bevölkerung sehr groß“, bestätigt Bürgermeister Hans-Ulrich Frank. „Da wir derzeit aber noch keine konkreten Bedarfe haben, verweisen wir aktuell auf das Spendenkonto des Flüchtlingsbeirates, das wir auf der Internetseite des Amtes angeben.“

Wenn die ersten Flüchtlinge eintreffen, wolle man auch auf die Kleiderkammer des DRK zurückgreifen, sagt Frank. Erste Flüchtlinge sind währenddessen bereits bei Verwandten und Bekannten in Gettorf angekommen. „Wir wissen derzeit von acht Personen“, sagt Hans-Ulrich Frank.

Für Fragen zum Thema Ukraine-Flüchtlinge und die Wohnraumangebote richtet der Kreis auf seinen Internetseiten sogenannte FAQ ein und ist ab sofort unter der E-Mail-Adresse: ukraine@kreis-rd.de zu erreichen. Das Servicetelefon des Lagezentrums hat die Rufnummer 04331/202850.