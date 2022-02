Neue Corona-Regeln in RD-ECK - Impfpflicht in Betrieben: Kreis will im Einzelfall Alternativen prüfen

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde will bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht mit Augenmaß vorgehen und nicht-geimpfte Mitarbeiter in Pflege- und Medizinberufen zunächst anhören. Ein Ausschluss aus dem Betrieb könne nur „Ultima Ratio“ sein.