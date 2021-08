Rendsburg

Nach mehr als 500 Tagen war es ein Treffen der besonderen Art: 233 Delegierte des Kreisfeuerwehrverbandes Rendsburg-Eckernförde kamen auf dem Rendsburger Deula-Gelände zur außerordentlichen Mitgliederversammlung zusammen. Die wichtigsten Themen des Abends: Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und natürlich die Einsätze in den Flutgebieten von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.

Wichtige Themen des Abends: Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die Einsätze in den Flutgebieten von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Andreas Brück, Leiter des Fachdienstes Kommunalaufsicht, sprach von einem Einschnitt in der Ausbildung, aber auch im kameradschaftlichen Austausch der Wehren im Land durch die Corona-Auswirkungen.

Brück dankte den Einsatzkräften für ihr starkes Engagement bei dem Einsatz an der Ahr und kündigte an, dass der Kreis die freiwilligen Helfer auf einer Veranstaltung würdigen wird. Der aktuelle Einsatz werde aufgearbeitet, um für künftige Einsätze in dieser Dimension noch besser gerüstet zu sein.

Für Landesbrandmeister Frank Homrich gibt der aktuelle Einsatz im Hochwassergebiet allen Grund „stolz auf die Blaulichtfamilie zu sein“. Nach seiner Ansicht haben die 700 Menschen in dem riesigen Flutgebiet einen „supertollen“ Job gemacht. Homrich liefert in seiner Rede aber auch einen Seitenhieb in Richtung der Politik, hier hat es nach seiner Meinung in der jüngeren Vergangenheit an der Wertschätzung des Ehrenamtes gemangelt.

Großer Anteil an Bränden in Reetdachhäusern

Kreiswehrführer Mathias Schütte sprach auch die coronabedingten Probleme an. So sei das wichtige Üben in den Wehren derzeit ein Problem und es müsse auch dringend versucht werden, nach dem Ende der Pandemie besonders die jungen Mitglieder in den Wehren zu halten. Bei den Einsätzen sei bei den rund 40 Großbränden im vergangen Jahr der große Anteil von Feuern in Reetdachhäusern aufgefallen. Hier will Schütte mit Experten an einer Strategie zur Brandbekämpfung arbeiten.

Auch der Kreiswehrführer fand lobende Worte für die Helfer in einem Einsatzgebiet, dessen „Infrastruktur wie im Krieg zerstört war“. So habe sich der Wert von Rüstwagen gezeigt. Hier werde man bei der Nachbearbeitung „den Faden für künftige Ausstattungen aufnehmen“. Beim Blick in die 181 Wehren im Gebiet nannte er einen Anteil von rund 20 Prozent der Wehren, die unter der Sollstärke von 27 Einsatzkräften liegen. Hier bietet Schütte mehrere Möglichkeiten der Unterstützung an. Ein Dank ging besonders an das Team des Kreisfeuerwehrverbandes für die Online-Aktivitäten, das Hygienekonzept und das Ausrichten der Wahl zum stellvertretenden Kreiswehrführer per Umlaufbeschluss.

Lobende Worte und ein großes Dankeschön gab es von allen Rednern bei der Verabschiedung von Fritz Kruse als stellvertretenden Kreiswehrführer, Uwe Claußen (Beisitzer) und Thorsten Weber als Kreisjugendfeuerwehrwart. Die drei langjährigen Mitglieder im Kreisfeuerwehrverband wurden mit der Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet.