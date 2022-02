Rendsburg

Drinnen gespannte Stimmung ob der anstehenden Debatten, draußen etwa 30 Demonstranten mit Lautsprechern: So viel Tamtam inklusive massivem Polizeiaufgebot gab es selten bei einer Sitzung des Kreistags von Rendsburg-Eckernförde. Kurzfristig hatten CDU- und FDP-Fraktion die erwarteten Beratungen zur Neugliederung der Imland-Klinik auf die Tagesordnung gesetzt. Gleichzeitig wollte die AfD-Fraktion die Kreisverwaltung verpflichten, ihr Möglichstes zu tun, um eine Impfpflicht abzuwenden. Nach kurzer Debatte und deutlichem Widerspruch von SPD, Grünen und Linken wurde dieser Antrag jedoch abgeschmettert.

Verschiebung der Imland-Debatte abgelehnt

Deutlicher im Fokus der außerordentlichen Kreistagssitzung stand die Frage zur Zukunft der Imland-Klinik. Die WGK-Fraktion hatte kurz zuvor noch beantragt, diese Entscheidung auf die nächste Sitzung Mitte März zu verschieben, um die Erfordernisse der medizinischen Versorgung am Standort Eckernförde weiter abklären zu können. „Innerhalb weniger Tage haben sich die Ereignisse überschlagen“, begründete Andreas Höpken (WGK) den Antrag.

Ebenso hatten sich mehrere Bürger gleich zu Beginn der Sitzung mit dem Appell zu Wort gemeldet, die Entscheidung zu vertagen. Der Kreistag solle bei diesem weitreichenden Beschluss nichts übers Knie brechen, so der Tenor. Dazu gab es Applaus von SPD und Linken, die sich klar gegen die von der Klinik-Geschäftsführung favorisierte Neugliederung des Krankenhauses (Szenario 5) ausgesprochen hatten.

CDU drängt auf eine schnelle Entscheidung

CDU-Fraktionschef Tim Albrecht drängte dagegen auf eine schnelle Entscheidung: „Die CDU hat immer angekündigt, noch vor Ostern abstimmen zu wollen. Unsere Klinik blutet aus“, warnte Albrecht und ergänzte mit Blick auf bekanntgewordene Kündigungen am Standort Eckernförde: „Ich sage, wir haben keine Zeit, die Entscheidung zu verschieben.“

Iris Ploog, SPD-Fraktionschefin und Bürgermeisterkandidatin in Eckernförde, unterstützte den Antrag auf Verschiebung der Imland-Frage: „Wir begrüßen diesen Antrag sehr.“ Die SPD sprach sich für weitergehende öffentliche Anhörungen von Experten in weiteren Sitzungen aus. „Viele Stimmen sind laut geworden, die man nicht ignorieren kann“, sagte Ploog. „Und auch 3000 Menschen, die in Eckernförde auf die Straße gegangen sind, kann man nicht ignorieren“, so die SPD-Fraktionschefin mit Blick auf eine Demo in Eckernförde am Sonnabend.

FDP bekräftigt Standpunkt für „Szenario 5“

Tina Schuster, Fraktionschefin der Liberalen, sprach sich trotz der emotional geführten Debatte für eine „sachliche Entscheidung“ aus und bekräftigte den Standpunkt der Liberalen: Das Szenario 5 stelle beide Standorte mit einer medizinischen Versorgung sicher auf. Zudem verhindere des Konzept Doppelstrukturen. Schuster appellierte an die Eckernförder Beleghebammen, das Angebot wahrzunehmen und nach Rendsburg zu wechseln. Dafür erntete sie Zwischenrufe aus dem Publikum. „Für ein Weiter-so wird es kein Geld vom Land geben“, so Schuster mit Blick auf die 50-Millionen-Euro-Zusage der Landesregierung für Szenario 5.

Im erst am Tag vor der Sitzung von CDU und Liberalen gestellten Antrag sprechen sich die beiden Fraktionen für eine Neuordnung der Imland-Klinik gemäß des „Szenarios 5“ aus. Es sieht eine Konzentration am Standort Rendsburg vor. In Eckernförde würde nur noch Innere Medizin, Notaufnahme, Geriatrie, Psychiatrie und Schmerztherapie bleiben, alle anderen Abteilungen inklusive der Geburtshilfe in der Kreisstadt gebündelt werden.

Trennlinien laufen zum Teil quer durch die Fraktionen

Ein Gutachten hatte der Klinik bescheinigt, nur so den Standort Eckernförde wirtschaftlich betreiben zu können. In der Politik ist die Beschneidung des Standorts in der Ostseestadt jedoch heftig umstritten, teilweise laufen die Trennlinien quer durch die Fraktionen. Während die SPD den Standort als Vollkrankenhaus erhalten will, kündigten die Grünen an, die Entscheidung allein ihren Abgeordneten zu überlassen. Ebenso hatte sich die zweiköpfige WGK-Fraktion im Vorfeld der Sitzung positioniert.

Die Debatte dauerte bei Redaktionsschluss noch an. Mehr lesen Sie auf KN-online.de und in der gedruckten Ausgabe am Mittwoch.

