Statement an der Hauswand - Krieg in der Ukraine: Ida (10) protestiert in Altenholz mit Kreide

Die zehnjährige Ida aus Altenholz hat ein klares Zeichen gegen den Krieg gesetzt. Spontan hat sie einen Teil der Fassade ihres Elternhauses in den Farben der Ukraine bemalt – und eine Botschaft geschrieben.